Milano si prepara a mostrare il suo lato più fashion con la Settimana della Moda in cui i vari brand presenteranno le proprie collezioni per la primavera-estate 2023. Tutte le date degli eventi e le sfilate in programma.

Sfilate esclusive, modelle, modelli e personaggi famosi da scovare, serate ed eventi a cui partecipare e ovviamente consigli look a cui attingere. Milano si prepara a ospitare la Fashion Week, la settimana della moda in cui i brand più famosi presenteranno le loro personali "visioni su tessuto" delle collezioni primavera-estate 2023.

Curiosi di scoprire quali saranno le nuove tendenze pensate per la bella stagione? Ecco allora tutte le date e chi non mancherà secondo il calendario diffuso in rete. Prendete nota!

La settimana della moda arriva a Milano, tutte le date

La grande industria del fashion non si ferma proprio mai e per tutto l'anno si prepara ai suoi eventi di punta, uno su tutti la MFW. Anche per questa edizione è già tutto pronto e abbiamo finalmente le date in cui la moda sarà l'assoluta protagonista.

I giorni annunciati per la settimana più attesa da appassionati ed esperti del settore cadranno tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, un modo se vogliamo, di salutare la calda stagione caratterizzata dai colori sgargianti e accogliere quella che invece di calde ha solo le tonalità. Stiamo parlando della settimana tra il 20 e il 26 settembre 2022.

Gli eventi in programma

La settimana della moda non è fatta solo di sfilate. Gli eventi della MFW infatti si apriranno il 20 settembre, con il primo giorno dedicato ai giovani talenti che provengono dalle migliori scuole di moda in Italia. Si tratta della Milano Moda Graduate, giunta alla sua ottava edizione.

Domenica 25 settembre invece, oltre alle numerose sfilate come da calendario, si terranno anche due importantissime manifestazioni.

La prima si chiama Hope Fashion Ukraine, iniziativa patrocinata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in supporto dei talenti della moda ucraina. La seconda manifestazione riguarda invece i CNMI Sustainable Fashion Awards che si terranno al Teatro La Scala. In questa particolare serata di gala verranno premiati i progetti incentrati sulla moda sostenibile.

Ma non è finita qui! All'ADI Design Museum sarà gratuitamente aperto al pubblico il Fashion Hub che ospiterà il progetto Designer for the planet, anche questo dedicato alla moda sostenibile italiana.

Il calendario

Come dicevamo, il calendario con tutte le sfilate e gli orari in cui si svolgeranno giorno per giorno è già stato diffuso. Non mancheranno i big della moda, ma ci saranno anche alcune prime volte, come quella di Bally e la collaborazione tra Stella Jean e Matty Bivian. Tra i debutti più attesi ci saranno anche quelli di due direzioni creative: Andrea Incontri per Benetton e Maximillian Davis per Salvatore Ferragamo.

Tra le sfilate più attese anche quella di Tod's post effetto Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale infatti non farà più parte del consiglio di amministrazione come indipendente, pur rimanendone comunque all'interno. Ecco allora come saranno organizzate le giornate milanesi della moda:

Mercoledì 21 settembre

9:30 Antonio Marras

10:30 Calcaterra

11:30 Marco Rambaldi

12:30 Diesel

14:00 Fendi

15:00 Del Core

16:00 AC9

17:00 Alberta Ferretti

18:00 N°21

19:00 Roberto Cavalli

20:00 Andreadamo

21:00 Onitsuka Tiger

Giovedì 22 settembre

9:30 Max Mara

10:30 Genny

11:30 Dsquared2

12:30 Anteprima

13:15 Daniela Gregis

14:00 Prada

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 Act N°1

17:00 Emporio Armani

18:00 Moschino

19:00 Blumarine

20:00 GCDS

21:00 Boss

Venerdì 23 settembre

9:30 Tod's

10:30 Missoni

11:30 Sportmax

12:30 Budapest Select

13:30 Etro

14:30 Gucci

16:30 Cormio

17:00 Sunnei

18:00 Vivetta

19:00 Versace

20:00 Stella Jean e Wami

21:00 Philipp Plein

21:30 Vitelli

Sabato 24 settembre

9:30 Ports 1961

10:30 Ermanno Scervino

11:30 MSGM

12:30 Jil Sander

13:30 Salvatore Ferragamo

14:30 Dolce & Gabbana

16:00 Trussardi

17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

18:00 Tokyo James

19:00 Bally

20:00 Bottega Veneta

21:00 Moncler

Domenica 25 settembre

9:30 Han kjobenhavn

10:30 Luisa Beccaria

11:30 Ferrari

12:30 Luisa Spagnoli

13:15 Annakiki

14:00 Hui

15:00 Giorgio Armani

16:00 Matty Bovan (D&G)

17:00 Elisabetta Franchi

18:00 Aniye Records

19:00 Francesca Liberatore

Lunedì 26 settembre

9:30 Durazzi Milano

10:00 Tiscar Espadas

10:30 Viviers

11:00 Mmusomaxwell

11:30 Husky

12:00 Byblos

12:30 Laura Biagiotti

Con il digitale la MFW si apre al pubblico

Nonostante le enormi difficoltà riscontrate durante gli anni della pandemia, si potrebbe affermare che si sia andato a creare un pretesto per avvicinare sempre di più la moda non solo ai più giovani, ma a un pubblico più ampio fino a questo momento tenuto di fatto distante dagli eventi esclusivi.

Questo cambiamento lo si deve senza dubbio al digitale, sempre guardato quasi con riluttanza da tutte quelle generazioni "pre" Millennials.

Instagram, Tik Tok e ovviamente gli influencer che fanno parte di questi social network sono i canali preferiti per far sbirciare le sfilate al di fuori dei confini milanesi, molti eventi, interviste e approfondimenti però saranno trasmessi anche dal sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana.