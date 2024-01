Chi è Seydou Sarr di "Io Capitano", vita privata, età e storia vera

Il suo talento è messo in mostra dalla regia di Matteo Garrone che, grazie a Io Capitano, è il rappresentante dell'Italia agli Oscar.

Parliamo di Seydou Sarr, giovane attore in grado di commuovere il pubblico di tutto il mondo: scopriamo insieme chi è.

Chi è Seydou Sarr, l'attore principale di Io Capitano

A Venezia Matteo Garrone ha vinto il premio alla miglior regia grazie a Io Capitano, film che ha messo in luce il talento del giovane protagonista Seydou Sarr.

L'attore, di soli 21 anni, ha così la strada spianata verso il successo: nato in Senegal, Seydou si è trasferito in Italia dopo la sua esperienza nel film di Matteo Garrone.

La sua infanzia e la sua adolescenza sono state infatti trascorse in Senegal assieme ai tre fratelli e alla madre, donna che ha cresciuto i suoi figli dopo la morte del marito e padre di Seydou.

La passione più grande per Seydou era però il calcio e rimane per lui ancora un sogno, anche se, con successo, ha ormai avviato una carriera nel mondo del cinema.

Il provino per Io Capitano di Seydou Sarr

L'approdo nel mondo del cinema è avvenuto in modo molto casuale: Seydou aveva infatti scoperto della ricerca del cast in una cittadina vicino la capitale Dakar.

Assieme a suoi coetanei si è così diretto in vista del provino, senza avere alte aspettative.

Con sua enorme sorpresa, però, Matteo Garrone l'ha voluto come protagonista del suo film e, nonostante le sue prime difficoltà nell'approcciarsi con la macchina da presa, Seydou ha dato sfoggio al suo talento.

Il significato di Io Capitano è profondissimo ed è espresso dalla recitazione di Seydou Sarr che, grazie alla sua interpretazione, ha vinto il Premio Mastroianni a Venezia nella categoria Giovani Talenti.

Il legame tra Seydou Sarr e Matteo Garrone

Per Seydou Sarr questa è la prima esperienza davanti la macchina da presa, certi che la strada verso il successo sia ormai spianata.

Una persona per lui molto importante è proprio Matteo Garrone, regista di Io Capitano, che è stato per lui come una figura paterna.

Il suo arrivo in Italia è avvenuto proprio al fianco del regista che, durante il viaggio in aereo, ha istaurato subito un bel rapporto con Seydou, il quale però ammette di avere un rapporto ancor più bello con la mamma di Garrone, Donatella.

La donna ha infatti accolto Seydou Sarr all'interno della sua abitazione a Fregene ed è stata proprio lei a insegnargli l'italiano e a fargli provare tutte le prelibatezze culinarie del Paese.

Ora l'intenzione di Seydou è quella di rimanere in Italia, nazione in cui vive anche sua sorella, sognando di poter continuare la sua carriera nel mondo del cinema.

I viaggi in Senegal non mancano: Seydou ha infatti espresso il desiderio di visitare più volte durante l'anno la sua famiglia a cui è particolarmente legato, come lo è anche al Senegal, il Paese d'origine che spera di aiutare grazie alla fama ottenuta sul grande schermo.

