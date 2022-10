Sembra che la bellissima Ambra stia occupando abusivamente la casa in cui vive a Milano, nonostante la richiesta di andar via da parte della proprietaria Silvia Slitti. Ora lo sfratto potrebbe essere esecutivo.

Per Ambra Angiolini lo sfratto potrebbe presto diventare realtà. La polemica sollevata da Silvia Slitti, moglie di Giampiero Pazzini, è nata qualche mese fa quando la wedding planner ha fatto sapere che Ambra occupa abusivamente la sua casa a Milano.

Inizialmente l’immobile era destinato a lei e Massimo Allegri, quando ancora i due erano uniti in una relazione. Ora invece, vi abiterebbe soltanto lei nonostante l'ordine giudiziale di sfratto. Ecco cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze per il giudice di X Factor.

Sfratto imminente per Ambra Angiolini, cosa è successo: la notifica del tribunale

Durante la trasmissione “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano e in onda su rete 4, si è parlato della notizia che riguarda l’amatissima attrice e cantante Ambra Angiolini: lo sfratto dalla casa in cui vive attualmente a Milano, città in cui è impegnata con le riprese del programma di successo X Factor.

Durante la puntata è stata mostrata la notifica di convalida di sfratto recapitata alla showgirl e intestata a Massimo Allegri, ex compagno titolare del contratto di affitto. Il documento ufficiale è datato al 3 ottobre 2022 e arriva dopo una lunga serie di contestazioni e solleciti da parte della legittima proprietaria dell’immobile, cioè la wedding planner Silvia Slitti.

La Slitti in più occasioni ha lanciato appelli sui social e su altri canali per avere indietro l’immobile, dato che - stando alle sue accuse- Ambra lo occupa abusivamente da 4 mesi. Lo sfratto del tribunale però parla chiaro: dovrà lasciare la casa al più presto, pena l'intervento degli ufficiali giudiziari.

Cosa è successo e cosa rischia Ambra Angiolini adesso

La showgirl che in questo momento è impegnata sentimentalmente con Francesco Scianna si difende dalle accuse di occupazione abusiva spiegando che i media non sono a conoscenza dei dettagli della vicenda. Sicuramente vi sono dei retroscena poco noti considerando che si tratta della dimora condivisa con l’ex Allegri, tuttavia il documento del tribunale è certo ed esecutivo. Vuol dire che, salvo diversa decisione della padrona di casa, Ambra Angiolini subirà tutti gli effetti legali di un procedimento per sfratto.

Ripercorriamo i fatti che hanno portato all'intervento del giudice. Ambra e l’allenatore della Juventus Allegri si sono trasferiti nell’immobile quando erano ancora sentimentalmente legati, pagando regolarmente l’affitto; la Angiolini però ha deciso di restare nella bella dimora milanese anche dopo la rottura senza cercare una nuova soluzione abitativa.

Silvia Slitti, moglie dell’attaccante Pazzini, stufa della situazione ha deciso di ricorrere alle vie legali: ciò ha dato inizio al procedimento di sfratto, che ora è arrivato alla convalida e all’intimazione di lasciare l’immobile da parte del tribunale. Nella convalida di sfratto è indicato il termine ultimo per lasciare la casa, pena l'intervento coatto degli ufficiali giudiziali oltre alla condanna a saldare i canoni di locazione non versati.