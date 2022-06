Shein, la piattaforma di e-commerce tra le più famose del web, arriva anche a Milano per la prima volta sotto forma di negozio fisico! Pronti a segnarvi quando e dove? Ecco tutto quello che bisogna assolutamente sapere prima di visitarlo.

Shein, arriva a Milano il pop-up dell'e-commerce

Il colosso dell'e-commerce cinese toccherà Milano dal 28 al 20 giugno 2022, in Piazza Gae Aulenti 2. In particolare, il pop-up store di Shein avrà il nome di "Ciao Milano", un modo della piattaforma dedicata alla moda per salutare la nostra città e rimarrà aperto in questi giorni dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

All'interno dello spazio riservato a Shein verranno vendute le collezioni per la stagione primavera estate 2022 e stando a quanto trapelato dalle prime informazioni l'allestimento del negozio stesso avrà un mood particolarmente estivo.

Ci sarà poi anche uno spazio dedicato al fitting, ovvero un angolo del negozio in cui provare gli abiti prima di comprarli e non mancherà inoltre uno spazio dedicato al mondo dei social network, in cui scattare foto ricordo da condividere sui propri profili online.

Non poteva essere altrimenti, dato che proprio Shein ha trovato il giusto territorio in cui proliferare in tutti quegli spazi del web frequentati e amati soprattutto dalle giovani generazioni.

Ma qual è il significato di negozio "pop-up"? Si utilizza questo termine per riferirsi a quei negozi che "sbucano fuori all'improvviso" per poi essere smantellati dopo un determinato periodo di tempo, generalmente breve. "Pop-up" infatti, arriva dall'inglese e significa letteralmente "apparire".

Come raggiungere il negozio e altre informazioni utili

Per visitare il pop-up di Shein è necessaria la prenotazione scegliendo tra i giorni e gli orari che vi abbiamo precedentemente indicato. Al momento i posti sono già sold-out, ma come riporta la pagina Instagram di Shein Italia, ci saranno altri eventi in futuro.

Non escludiamo che per via dei pochi giorni in cui Shein si fermerà in città si formerà una lunga coda all'entrata, il consiglio quindi è quello di recarvi sul posto quanto prima e di valutare lì il momento in cui ci sarà meno gente ad aspettare. Nell'attesa, per resistere alle alte temperature, potreste dedicarvi a un buon gelato!

Raggiungere Gae Aulenti comunque è molto semplice sia per chi abita a Milano sia per chi arriva da fuori e non ha famigliarità con la città. La Piazza infatti si trova a pochi passi da Garibaldi, la fermata della metropolitana in cui si incrociano la linea verde e la linea lilla, ovvero la M2 e la M5.

In alternativa, è possibile arrivare sul posto anche prendendo un tram, quelli che sicuramente vi porteranno a destinazione sono il 2, il 4, il 12, il 14 e il 33.

Non solo Milano, il pop-up di Shein è un evento mondiale

Dalle vetrine virtuali del web a quelle fisiche di Milano. Shein, dicevamo, apre il proprio pop-up, ma per la gioia degli amanti dello shopping low cost di tutto il mondo questo evento toccherà anche altre famosissime città sparse per il Globo.

Oltre all'Italia, tra i Paesi che Shein toccherà con certezza c'è la Spagna, ma anche la Francia, gli Stati Uniti e l'Australia con le città più importanti per il commercio di tutti questi territori ovvero Madrid, Parigi, Las Vegas e Melbourne.