Chi è il signor Balocco: vita privata e curiosità sul protagonista della famosa pubblicità

In molti credono che il signor Balocco che appare in televisione sia il vero proprietario dell'azienda dolciaria. La realtà è molto diversa, visto che si tratta di un attore. Si chiama Aldo Stella: ecco chi è.

Chi è il signor Balocco: tutto sull'attore Aldo Angelo Stella

Classe 1955, Aldo Angelo Stella è nato il 30 dicembre a Torino, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Conosciuto da tutti come il signor Balocco, è in realtà un doppiatore famoso, nonché direttore di doppiaggio italiano.

Appassionato di teatro e recitazione fin da ragazzino, nel 1976 si è iscritto alla Scuola di Recitazione diretta dal regista Ernesto Cortese. Nel 1987 si è trasferito a Milano e ha dato il via alla sua carriera da doppiatore. Tra i tanti lavori che l'hanno visto all'opera si ricordano: Sami ne I cinque samurai, il professor Timothy O'Neill in Daria, Guldo in Dragon Ball Z, Carlo (Kazuya Hatta) nel primo doppiaggio della serie È quasi magia Johnny, Harvey Keitel in Valzer finale per un killer, Chris Penn in Masked and Anonymous e Burt Young in Go Go Tales.

Stella ha doppiato anche alcuni videogiochi e ha diretto le edizioni italiane di serie anime molto amate, come: Aquarion, Il conte di Montecristo, Tutor Hitman Reborn! e Mazinger Edition Z: The Impact!.

Divere anche le partecipazioni a teatro, ma dal 2017 è noto al grande pubblico specialmente per le pubblicità Balocco, dove veste i panni del proprietario dell'azienda. Ha preso il posto del collega Cosimo Cinieri e si è talmente calato nella parte che in molti credono che sia lui il vero signor Balocco.

Il signor Balocco dopo il caso Ferragni: potrebbe perdere il lavoro?

Negli ultimi giorni, Balocco e Chiara Ferragni sono finiti al centro dell'attenzione a causa di una multa commissionata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole. L'imprenditrice è stata sanzionata per 1 milione di euro, mentre l'azienda con poco più di 400 mila euro. La faccenda è ancora poco limpida, ma per la moglie di Fedez si prospettano mesi difficili.

In tutto questo marasma, cosa ne sarà del signor Balocco? Aldo Stella rischia di perdere il lavoro? Il suo contratto scade l'anno prossimo e, secondo Il Fatto Quotidiano, non verrà rinnovato. Questo perché, al momento, il danno mediatico appare irreparabile, sia per l'azienda dolciaria che per la Ferragni. Il doppiatore, raggiunto dal Corriere, ha dichiarato: