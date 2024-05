Con un talento precoce e un background internazionale, Silia Kapsis è pronta a rappresentare Cipro all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “Liar”. Nata e cresciuta a Sydney ma di origine greca e cipriota, questa giovane artista di appena 17 anni si distingue per il suo eclettico mix di capacità nel canto, nella danza e nella recitazione.

Il percorso di Silia Kapsis

Silia Kapsis è cresciuta in un ambiente familiare che ha grandemente favorito e nutrito il suo amore per le arti. Essendo figlia di Giorgōs Kapsīs, un cantante noto, e Despina “Rebecca” Saïvanidīs, un’avvocata con un passato da ballerina, Silia ha avuto fin da piccola l’opportunità di immergersi in un mondo dove la musica e la danza erano parte integrante della vita quotidiana.

Questo contesto ricco di stimoli artistici ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo come artista. L’esposizione continua alla musica attraverso suo padre e alla disciplina e all’espressività della danza attraverso sua madre ha permesso a Silia di sviluppare una profonda comprensione e apprezzamento per diverse forme d’arte fin dalla tenera età.

L’incoraggiamento dei suoi genitori e l’ambiente artistico in cui è cresciuta hanno guidato Silia Kapsis a esplorare e coltivare il suo talento musicale precocemente. A soli 11 anni, è diventata la voce principale dell’Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC), un ruolo che non solo ha testimoniato il suo eccezionale talento vocale ma ha anche offerto preziose opportunità di esibirsi e di affinare ulteriormente le sue abilità. Essere parte di una compagnia di esibizione così prestigiosa ha sicuramente contribuito a formare la base della sua carriera musicale, permettendole di guadagnare esperienza e visibilità in giovane età.

Questo background ha indubbiamente posto le fondamenta per la sua successiva partecipazione a competizioni di alto livello come l’Eurovision Song Contest, dove Silia non solo rappresenta il suo paese ma porta con sé l’eredità artistica della sua famiglia, dimostrando come il sostegno, la passione e l’educazione artistica ricevuti in giovinezza possano influenzare e guidare la carriera di un musicista.

Debutto e successi musicali

Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto con il singolo “Who I Am?”, scritto e composto da lei a soli 12 anni. Successivamente ha pubblicato altri singoli di successo come “No Boys Allowed” e “Disco Dancer”, dimostrando una notevole versatilità e carisma artistico. Nel 2023 ha lanciato “Night Out”, ulteriore conferma del suo talento emergente.

Formazione multidisciplinare

Oltre alla musica, Silia Kapsis ha studiato danza e recitazione, collaborando con coreografi di fama internazionale e ottenendo ruoli in produzioni televisive e cinematografiche, come nel cortometraggio “Pearly Gates”. La sua esperienza come conduttrice di “Nick News” su Nickelodeon Australia le ha inoltre valso una nomination al Premio Nickelodeon Kid’s Choice nel 2023.

La controversia e la scelta per l’Eurovision

La decisione di nominare Silia come rappresentante di Cipro all’Eurovision Song Contest 2024 ha scatenato una serie di dibattiti, principalmente per via delle regole che tendono a favorire artisti con origini cipriote. Tuttavia, nonostante le controversie, l’annuncio ufficiale da parte della CyBC (Cyprus Broadcasting Corporation) ha rafforzato la sua candidatura, ponendo fine alle polemiche.

Silia, che collabora con il rinomato compositore greco Dīmītrīs Kontopoulos, si appresta a portare sul palco dell’Eurovision “Liar”, un brano che mescola pop e R&B, promettendo di diventare un inno potente e coinvolgente. Il lavoro di preparazione di Silia è stato intensivo e meticoloso, includendo sessioni di canto mentre correva sul tapis roulant per aumentare la sua resistenza e abituarsi a esibirsi con energia, una tecnica che testimonia il suo impegno e la sua dedizione.

Le influenze musicali di Silia sono variegate e di alto profilo, tra cui figure iconiche come Ariana Grande, Michael Jackson, Jennifer Lopez e Rihanna. Questi artisti hanno plasmato il suo stile musicale e performatico, influenzando il modo in cui approccia sia la musica che la presenza scenica.

Arrivata a Cipro da Sydney, Silia Kapsis è stata accolta con grande entusiasmo. Ha dedicato tempo a promuovere il suo brano e a registrare il video musicale per “Liar”. Il sostegno del pubblico e la sua solida preparazione le conferiscono una forte posizione di partenza per l’Eurovision, dove è pronta a dimostrare che talento e determinazione possono superare le barriere geografiche e culturali, unendo le persone attraverso il potere unificante della musica.

Con una tale preparazione e supporto, Silia mira a lasciare un’impronta indelebile sull’Eurovision Song Contest 2024, mostrando al mondo intero la sua capacità di brillare su uno dei palchi più prestigiosi della musica internazionale.