Chi è Silvia Califano: vita privata e curiosità sulla figlia del Califfo

Silvia Califano: chi è la figlia dell'indimenticabile Franco Califano

Classe 1959, Silvia Califano è nata a Roma dal matrimonio tra Rita Di Tommaso e Franco Califano. Dopo il diploma al liceo artistico, si è diplomata in danza classica presso la scuola del Balletto di Roma. In seguito, si è perfezionata con prestigiosi maestri, sia nella Capitale che a Venezia, Londra e Parigi.

Ha mosso i primi passi come ballerina professionista lavorando per varie compagnie italiane, tra cui la Compagnia Italiana del Balletto Classico. Dopo il trasferimento a Trieste, ha iniziato a lavorare presso il Teatro Verdi della città. Parallelamente alla carriera di danzatrice, ha portato avanti quella da costumista per le scuole del Balletto di Roma, del Teatro dell’Opera di Roma, del Balletto di Catania e di ArteffettoDanza.

Attualmente, vive a lavora a Trieste, dove ha co-fondato la scuola ArteffettoDanza e insegna tecnica della Danza classica e Modern-jazz. Inoltre, è assistente per Mario Catalano, Gino Landi e Silvia Frattolillo e crea costumi di scena per tante compagnie, come: Balletto di Toscana, Teatro Comunale di Pistoia, Balletto di Spoleto, Astra Roma Ballet, Deutsche Oper di Berlino, Arena di Verona e Balletto di Sardegna.

La vita privata di Silvia Califano: il rapporto con il padre Franco

In merito alla vita privata di Silvia Califano non si hanno molte informazioni. Da sempre molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, sappiamo solo che ha una figlia di nome Francesca. Per quanto riguarda il rapporto con il padre Franco, invece, abbiamo qualche dettaglio in più. Il Califfo l'ha abbandonata quando aveva 5 mesi e negli anni successivi hanno avuto un legame difficile. In una vecchia intervista a Vanity Fair, la figlia del cantautore ha raccontato:

Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi. Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla. (...) Lui non sapeva fare il padre. Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me. A scuola ero l’unica a non avere entrambi i genitori. La gente mi faceva i complimenti per le sue canzoni, ma io desideravo solo un papà normale. Anche se la mancanza di un padre l’ho cominciata a pagare solo di recente.

Silvia ha sottolineato più volte non essere stata "la principessa di papà", cosa che forse ha influenzato anche il suo rapporto con gli uomini. Si è riconciliata con il cantante di Tutto il resto è noia quando aveva 20 anni, ma quando il Califfo è morto, nel 2013, ha ammesso di aver imparato a volergli bene comunque.