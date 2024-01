Braccialetti Rossi e Doc, chi è Silvia Mazzieri: carriera e vita privata dell'attrice

Il mondo delle fiction può contare sul talento di Silvia Mazzieri che, da qualche anno, è divenuta protagonista di alcuni progetti del piccolo schermo.

Il suo talento è molto apprezzato dal pubblico, curioso anche della sua vita privata: scopriamo chi è Silvia Mazzieri.

Silvia Mazzieri: chi è la nota attrice nel mondo fiction

Il suo volto apparirà molto noto agli appassionati del mondo fiction che, da alcuni anni, vedono risplendere il talento di Silvia Mazzieri sul piccolo schermo.

Nata a Pisa nel 1993, Silvia Mazzieri consegue gli studi come chimico industriale, percorso che affianca al suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

L'attrice partecipa infatti al concorso di bellezza Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Cinema, dando così avvio alla carriera nel mondo del piccolo schermo, nonostante la sua timidezza provata da bambina durante le recite scolastiche.

Questo sentimento sparisce però nel 2014, quando Silvia approva davanti la macchina da presa.

La carriera di Silvia Mazzieri: da Braccialetti Rossi a Doc

La carriera dell'attrice toscana prende avvio nel 2014, recitando nel cortometraggio L'amore ormai, pellicola dai risvolti horror diretto da Roberto Gneo e Massimo Pelligrinotti.

A questo segue il ruolo di Bella nella celebre fiction Rai Braccialetti Rossi, interpretando una giovane ragazza di cui Vale si innamora una volta uscito dall'ospedale.

Grazie a questa esperienza, Silvia Mazzieri si fa conoscere nel settore, tornando sempre nel mondo Rai nel 2015, affiancando Veronica Pivetti in Provaci Ancora Prof!, interpretando il ruolo di Ambra Fassone, studentessa della classe della professoressa Baudino.

Nel 2017 entra a far parte del cast de Il paradiso delle signore, a cui segue la sua partecipazione in altri progetti, tra cui La strada di casa e Vivi e lascia vivere, anche se il suo nome viene conosciuto principalmente per il suo ruolo in Doc, in cui interpreta Alba, dottoressa di cui si innamora Riccardo, interpretato da Pierpaolo Spollon.

Il suo personaggio è però uscito di scena al termine della seconda stagione, ambientata nel periodo del Covid, in cui il personaggio di Alba ha tragicamente perso la vita: la fiction Doc, se da un lato ha guadagnato il talento di Giacomo Giorgio, dall'altro non può più contare su Silvia Mazzieri, anche se l'attrice potrebbe comparire in alcuni flashback.

La vita sentimentale di Silvia Mazzieri

Per quanto riguarda la sua vita privata, Silvia Mazzieri ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza, anche se suoi social compaiono alcuni scatti che la mostrano al fianco di un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo.

L'attrice toscana è infatti fidanzata con Yard Gagliucci, attore noto anche lui nel mondo delle fiction e del cinema, recitando sotto la direzione di personaggi del calibro di Lina Wertmüller e Asia Argento.

Il loro amore sembra più forte che mai, coronato dalla nascita della figlia Greta.

