La presunta nuova fidanzata di Rkomi è la nota DJ Silvie Loro. Le voci sono sempre più insistenti ed a conferma di ciò risulta esserci anche un post pubblicato recentemente dalla nota pagina Instagram "The pipol gossip". Il nome rivelato è proprio quella della Dj che ha origini fiorentine. Attualmente la Loro risiede a Milano ed è un volto già noto movida milanese, tra locali, feste e ristoranti del centro. La Dj però è molto conosciuta anche tra le vie romane: ha svolto la sua professione di Dj per molto tempo nella nota discoteca capitolina Goa.

Curiosità, carriera e perché è la presunta fidanzata di Rkomi

La storia e la vita di Silvie gira davvero intorno alla musica fin da quando è adolescente. La Dj fiorentina già in giovane età si appassiona alla musica. A soli 17 anni inizia a suonare a Firenze per poi viaggiare tra Inghilterra, Spagna e Germania. La sua musica è unica, particolare e ricercata, trasmettendo tutta la sua passione. Donna forte e determinata, ha sempre messo proprio la musica al primo posto.

Forse artefice del loro destino sarà proprio stata la passione per la musica. L'amore per le note musicali ha fatto breccia nel cuore di entrambi fino a far scattare la scintilla tra Silvie Loto e Rkomi. I due, infatti, secondo le prime indiscrezioni, sono stati visti cenare in un ristorante chic di Firenze. Ad incorniciare l'ambiente già romantico, sguardi intensi tra i due, risate e grandi sorrisi. Sembra davvero nata una nuova coppia.

Rkomi: perché è finita con Paola Di Benedetto

Oltre ad essere un grande rapper italiano, Rkomi è noto anche per la sua relazione avuta con un'altra ragazza famosa. Ha circolato per diverse settimane la voce della relazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto, la conduttrice e speaker di RTL 102.5. La stessa voce poi ha trovato conferma in moltissimi momenti che la coppia ha immortalato e condiviso sui propri canali social.

Dopo indiscrezioni, paparazzate e foto finanche con i coniugi Ferragnez, la storia tra i due non ci ha messo molto a naufragare. La non vicinanza di Paola e Rkomi si è fatta subito notare e ha destato molte voci di corridoio. Potrebbe essere proprio la nuova fiamma Silvie Loto la causa della fine della relazione tra Paola di Benedetto e Rkomi. Il cantante italiano forse a causa della nuova presunta fidanzata potrebbe aver deciso di cessare la sua relazione con la Di Benedetto.

Sembra davvero che la Dj fiorentina abbia rapito il cuore del giovane rapper di Milano, che vanta già un notevole patrimonio. Di Benedetto e Rkomi hanno conservato un rapporto di amicizia e di forte stima. E' recente l'incontro tra i due negli studi della nota radio Rtl 102.5 dove la Di Benedetto lavora: in particolare l'intervista che la speaker ha riservato al giovane rapper Rkomi è stata piena di momenti di armonia, professionalità e divertimeno. A testimonianza che la nuova relazione di Rkomi non ha per niente scalfito la stima che lo lega a Paola Di Benedetto.