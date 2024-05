Simona Branchetti, giornalista e conduttrice molto apprezzata, potrebbe presto succedere a Myrta Merlino alla conduzione del celebre programma Pomeriggio 5.

Ecco chi è, dalla vita privata al fidanzato segretissimo della giornalista.

Chi è Simona Branchetti: tutto sulla conduttrice e giornalista

Classe 1976, Simona Branchetti è nata il 15 agosto a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha preferito buttarsi nel mondo del giornalismo, diventando professionista nel 2005. Ha iniziato a muovere i primi passi nella carta stampata, come La voce di Forlì, poi è passata alla televisione, prima in emittenti locali poi, nel 2003, ha fatto il grande salto approdando a SkyTg24. Qui ha condotto anche Bel tempo si spera.

Nel 2007, Simona è passata a Mediaset e, ad oggi, è ancora uno dei volti di punta dell’informazione del Biscione. Ha presentato il Tg5, prima insieme a Giuseppe Brindisi poi sola, e in seguito ha ottenuto il programma Morning News, da lei stessa ideato. Per un breve periodo ha portato sullo schermo Pomeriggio Cinque News. La Branchetti ha anche scritto un libro, intitolato Donne è arrivato lo smart working, e nel 2019 ha ricevuto il premio Magna Grecia Award per il suo impegno nella causa femminile.

La vita privata di Simona Branchetti: chi è il fidanzato?

Da sempre molto riservata, Simona Branchetti è stata sposata con il conduttore radiofonico Federico Quaranta. Si sono conosciuti nel 2007 durante una vacanza a Formentera, quando lui era fidanzato. Tornati in Italia, lo speaker ha rotto con la compagna e ha iniziato a corteggiare la giornalista. Dopo 8 mesi dal primo incontro, precisamente nel 2008, i due si sono giurati amore eterno. L’unione, purtroppo, è arrivata al capolinea nel 2012. Quaranta, intervistato dal settimanale DiPiù, ha dichiarato:

I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato. Poi sono cominciati i problemi.

La separazione, stando a quanto dichiarato da Federico, è arrivata soprattutto a causa dei rispettivi impegni professionali. Ad oggi, comunque, hanno un ottimo rapporto. Nel 2016 Simona ha iniziato una relazione con Carlo Longari, ex compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Si sono sposati nel 2017, ma nel 2021 è arrivata la rottura. Per la Branchetti è stata molto dolorosa:

Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale

Attualmente, la conduttrice e giornalista dovrebbe essere single. Con gli ex mariti non ha mai avuto figli.

Simona Branchetti a Pomeriggio 5?

Ora per la Branchetti potrebbero spalancarsi le porte di Pomeriggio 5, programma già noto alla giornalista che come detto sopra ha condotto la versione News dello show.

Secondo le ultime notizie infatti Myrta Merlino non avrebbe convinto la dirigenza Mediaset a riconfermarla, con l’ex conduttrice di La7 che potrebbe trovare spazio su Rete 4.