Chi è Simona Marchini: vita privata e curiosità sull'attrice e comica

Sulla cresta dell'onda dagli anni Ottanta, Simona Marchini è un'attrice, comica e conduttrice molto apprezzata. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera, la biografia e la vita privata.

Simona Marchini: chi è l'attrice e comica italiana

Classe 1941, Simona Marchini è nata il 19 dicembre a Roma, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Appassionata di recitazioni fin da bambina, ha iniziato a recitare a teatro quando aveva soltanto quattro anni. Cresciuta, ha preferito dedicarsi alla famiglia, per poi tornare sulle scene negli anni Ottanta.

Nel 1980, Simona ha condotto il programma A tutto gag, poi l'anno seguente ha recitato nelle commedie Miracoloni e I carabbinieri, entrambi del regista Francesco Massaro. Nel 1985, la Marchini ha iniziato a muovere i primi passi come comica, ottenendo grande successo con gli sketch nella trasmissione Quelli della notte.

A questo punto, la sua carriera è tornata a volare come un tempo e Simona è diventata un nome del mondo dello spettacolo. Tra le serie tv e i film più famosi che l'hanno vista in scena si ricordano: Separati in casa, Sposi, Passioni, Per favore, strozzate la cicogna, Abbiamo solo fatto l’amore, Don Matteo, Voce del verbo amore, La scomparsa di Patò, Una donna per la vita, Purché finisca bene – Una coppia modello e Notti magiche.

Per quanto riguarda i programmi, invece, si ricorda soprattutto il varietà Piacere Raiuno, condotto insieme a Toto Cutugno e a Piero Badaloni. Simona è anche una scrittrice. Tra i suoi libri spiccano Non di solo pane signora mia! e Corpo estraneo.

Chi era il primo marito di Simona Marchini?

Il primo marito di Simona Marchini è Roberto Paolopoli, con il quale ha messo al mondo una figlia, Roberta. Successivamente, l'attrice ha avuto una lunga relazione con Franco Cordova, ex capitano della Roma. Si sono giurati amore eterno nel 1970, ma il matrimonio è giunto al capolinea nel 1980. L'interprete non ha avuto altri pargoli, ma ha vissuto per ben quattro volte la terribile esperienza dell'aborto spontaneo.

Chi è il padre di Simona Marchini?

Il padre di Simona si chiamava Alvaro Marchini ed è stato un imprenditore e gallerista italiano. Inoltre, dal 1968 al 1971, è stato presidente della squadra di calcio della Roma.

Chi è Carla Marchini?

Carla Marchini è la sorella di Simona. Anche lei vanta una carriera nel mondo dello spettacolo: ha realizzato e ideato oltre 50 spettacoli teatrali. Inoltre, è fondatrice e direttrice artistica del Centro Culturale Talia, sito al Teatro Le Maschere di Roma, dove ha creato uno spazio pensato a misura dei bambini.