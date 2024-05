Ecco chi è Simone Montedoro, l’attore italiano conosciuto grazie alle sue partecipazioni a famosi programmi televisivi e ai suoi ruoli nelle fiction Rai. Impossibile non citare Don Matteo, in cui interpretava il Capitano Tommasi. Non solo lavoro: Montedoro lontano dai riflettori ha dovuto affrontare una brutta malattia, ha due figli e una compagna.

Chi è Simone Montedoro

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973. È un attore italiano diventato famoso in TV per aver preso parte a diverse fiction andate in onda sui canali Rai.

Inizia la sua carriera lavorando come attore di fotoromanzi. Debutta a teatro nel 1998 e da quel momento ha modo di partecipare a diversi spettacoli, facendosi apprezzare tra il 2004 e il 2006 in “Scoppio d’amore e guerra“, in cui lavora insieme a Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere.

Tra i suoi primi lavori televisivi ci sono molti film e, tra questi, il più celebre è “Il commissario Montalbano – L’odore della notte“. Partecipa anche a diversi episodi delle fiction “Distretto di Polizia“, “Un medico in famiglia” e “Medicina generale“.

Nel 2008 interpreta un agente di polizia nella serie “Ho sposato uno sbirro” e durante le riprese, la casa di produzione Lux Vide lo sceglie come nuovo capitano dei Carabinieri nella celeberrima fiction Don Matteo. Il ruolo del Capitano Tommasi è il suo più famoso e recita nelle sue vesti per ben 125 episodi della serie, dal 2008 al 2016, lavorando con Terrence Hill e Nino Frassica.

Nel 2017 partecipa come ospite al talent show Ballando con le stelle su Rai 1.

Nel 2021 è la voce narrante del docu-reality “La Caserma“, su Rai 2, e su Rai 1 partecipa al programma “Il cantante mascherato“, dove indossa la maschera dell’orsetto. Nello stesso anno è anche un concorrente di “Tale e quale show“.

Nel 2023 ha partecipato al programma televisivo “Non sono una signora“, in cui è arrivato in finale, classificandosi quarto. Inoltre, ha recitato nel film di Federico Moccia “Mamma qui comando io“, uscito a settembre dello stesso anno.

Qual è la malattia di Simone Montedoro

Nel 2004 l’attore romano ha dovuto affrontare forse il periodo più difficile della sua vita. Gli è stato diagnosticato un il Linfoma di Hodgkin, tumore maligno molto raro. Questa malattia attacca il sistema linfatico, portando all’ingrossamento dei linfonodi, febbre persistente e perdita di peso.

L’attore, per combattere la malattia, ha dovuto abbandonare le scene per sottoporsi alle cure necessarie. Una volta vinta la sua battaglia, ha potuto riprendere in mano la sua carriera.

Chi è la compagna di Simone Montedoro

Simone Montedoro ha una relazione con Roberta Volpicella, make up artist che spesso ha lavorato con la Rai. I due si sono incontrati la prima volta sul set di “Tale e quale show”, ma per stessa ammissione dell’attore, si sono conosciuti bene solo dopo la trasmissione. La coppia ha avuta una figlia, Vittoria, nel dicembre 2022.

Prima di questa relazione, iniziata nel 2021, Simone Montedoro era fidanzato con Lara Carnevale, con cui nel 2014 ha avuto un figlio chiamato Matteo. I due si sono lasciati nel 2018.

