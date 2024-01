Sanremo 2024, Sinner risponde all'invito di Amadeus: "Io non ci andrei"

Jannik Sinner ha trionfato agli Australian Open diventando uno dei più bravi tennisti al mondo e attirando l'attenzione di tutti i media: dopo la vittoria al torneo, si è ipotizzata la possibile partecipazione del tennista a Sanremo 2024. E mentre Amadeus riflette su un invito, Jannik anticipa i tempi e fa chiarezza sulla questione.

Ecco cosa ha detto Sinner sulla sua possibile partecipazione a Sanremo 2024.

Sinner andrà a Sanremo 2024? La verità

Nelle ultime settimane, a poche settimane di distanza dall'inizio del Festival di Sanremo 2024, si era vociferato sulla possibile partecipazione di Jannik Sinner come ospite dalla kermesse musicale. Il tennista non si era ancora espresso sulla questione, ma ad oggi ha risposto alle voci e ha chiarito la questione.

Fresco della vittoria agli Australian Open, Sinner potrebbe essere ospite di numerosi programmi televisivi oltre che Sanremo 2024: la sua popolarità, ancora prima di vincitore uno dei tornei più importanti al mondo, era altissima. E oggi è arrivata alle stelle.

Entrato nel cuore di tutti gli italiani, Sinner non è solo lo sportivo più amato nel nostro Paese, ma anche un ragazzo "modello", una fonte di ispirazione e una grande attrazione per il pubblico. E Amadeus questo lo sa bene.

Infatti, il corteggiamento per Sanremo 2024 sarebbe iniziato ben prima della vittoria del torneo sportivo, da quantosi apprende, considerando che lo stesso Sinner aveva espresso la sua apertura alla partecipazione alla kermesse, come ospite naturalmente.

Sinner esclude la partecipazione a Sanremo 2024

A fare chiarezza sulla questione è stato il tennista stesso nel corso di una recente intervista per il Corriere della Sera.

Rispondendo alla domanda sulla sua possibile partecipazione a Sanremo 2024, Sinner ha detto:

Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel... Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io.

Anche Fiorello lo scorso ottobre aveva espresso la sua opinione in merito alla partecipazione di Sinner a Sanremo 2024:

Mi piacerebbe tantissimo ospitarlo, se Amadeus non mi anticipa.

Tuttavia, sono in molti a sperare che il tennista possa cambiare idea e che Amadeus continui a spingere per portarlo sul palco dell'Ariston.

Ecco perché Sinner non andrà a Sanremo 2024

Purtroppo, nella miriade di impegni del tennista, non c'è spazio per la partecipazione alla kermesse italiana: il fitto calendario di appuntamenti non permetterebbe a Sinner di aprire la parentesi di Sanremo 2024.

Infatti, dal 5 febbraio il campione degli Australian Open è atteso al torneo Atp di Marsiglia e solo a pochi giorni di distanza è fissata la data di inizio di Sanremo 2024. Nonostante le speranze siano le ultime a morire, c'è poco margine a disposizione.

Nel frattempo, Marco Mengoni si prepara per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, questa volta non nei panni di cantante ma come co-conduttore al fianco di Amadeus. Guardando alla vittoria di Sinner agli Open, il cantante ha detto: "Sono pronto a tutto".