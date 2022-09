Il 10 settembre 2022 è stato rilasciato il trailer de “La Sirenetta”, storico film della Disney uscito per la prima volta nel 1989 e tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Il nuovo remake live action uscirà nelle sale italiane il 24 maggio 2023, mentre negli Stati Uniti uscirà il 26 maggio 2023.

La scelta dell’attrice che interpreterà Ariel, la sirena protagonista del film, ha scatenato la polemica sul web, in quanto verrà interpretata da Halle Bailey, che non è con la pelle chiara e i capelli rossi come nell’originale, ma è un’attrice nera. Alcuni fan si dicono delusi, mentre per altri questa è una scelta rivoluzionaria.

Vediamo dunque nello specifico chi è Halle Bailey e quali sono le opinioni di coloro che hanno visto il trailer.

Chi è Halle Bailey: età, lavoro, fidanzato

Halle Bailey è una ragazza americana nata il 27 marzo 2000 in Georgia, negli Stati Uniti. Nel tempo libero è molto attiva, infatti le piace nuotare, correre e andare in bici, mentre per quanto riguarda la sua vita amorosa sappiamo che si è da poco fidanzata con il rapper americano DDG.

La sua professione, invece, è quella di cantante e attrice, infatti è comparsa nei film “Joyful Noise” e “Let it Shine” nel 2012 e nello stesso anno lei e la sorella Chloe furono invitate al The Ellen Show, in seguito al successo del loro canale Youtube, dove hanno pubblicato sia cover famose che canzoni originali.

Il duo ha preso il nome di Chloe x Halle ed ha avuto così tanto successo da arrivare ad essere notato da Beyoncé, firmando nel 2016 un contratto quinquennale con Parkwood Entertainment, compagnia fondata dalla cantante stessa. Sono state anche nominate per due Grammy Awards nel dicembre del 2018.

Politicamente corretto o rivoluzione? Le reazioni del web al trailer

Certamente ricoprire il ruolo della sirenetta nel nuovo live action Disney rappresenta un grande onore per Halle Bailey, ma non tutti hanno apprezzato l’idea di sostituire l’immaginario classico della protagonista Ariel con una nuova immagine, una principessa sirena nera.

Ancora una volta, quindi, ci ritroviamo con il web diviso in due, partendo dai commenti più negativi sui vari social, come ad esempio chi dichiara che “il politicamente corretto ha rotto” oppure chi si rifà al folklore danese dicendo che un live action deve assolutamente rispettare le caratteristiche dell’originale.

Per altri, invece, non è affatto un problema il colore della pelle della protagonista perché, come dicono alcuni, “le sirene nel folklore africano esistono” e che oltretutto “non esistono, sono inventate”. La reazione di molte persone nere, soprattutto bambine, è invece molto positiva, poiché permette loro di rivedersi in una principessa Disney che “è nera come me”.

