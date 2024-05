Chi è Siria Magri, la moglie del noto Giovanni Toti, ex direttore del Tg4 e Studio Aperto e presidente della Regione Liguria. Come il marito, in molti si ricorderanno di lei per la sua proficua carriera giornalistica: ecco tuto quello che c’è da sapere su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Siria Magri, la carriera

Siria Magri (vero nome Rosa Magri) nasce a Bergamo il 5 giugno 1962 e ha vissuto la sua infanzia a Chiuduno, un piccolo comune di 6000 abitanti in provincia di Bergamo.

La sua carriera inizia presto, subito dopo le scuole superiori, con una collaborazione nell’archivio de L’Eco di Bergamo. Successivamente, viene assunta a Bergamo Tv con il ruolo di giornalista sportiva.

Nel 1988 entra in Mediaset (allora ancora Fininvest), lavorando come giornalista sportiva ed entrando nell’albo relativo nel 1992. Nello stesso anno, inoltre, viene nominata responsabile della pagina sportiva del neonato Tg5. Dopo il suo ingresso in Mediaset, non si è mai allontanata dall’azienda e la sua carriera è stata in costante ascesa, diventando nel 1993 conduttrice di Studio Aperto.

Dopo aver assunto il ruolo di caporedattrice nel 2010, ha iniziato a ricoprire il ruolo di vice-direttrice di Videonews, testata giornalistica che si occupa dei programmi di informazione di Mediaset.

Oggi cura diversi programmi, tra cui “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi insieme a Sabrina Scampini e Alessandra Viero. Va a lei, inoltre, il merito per la cura dei dettagli nei programmi di Barbara D’Urso.

Il matrimonio con Giovanni Toti

Conosciuto tra i corridoi di Mediaset nei suoi primi anni come giornalista sportiva, sposa Giovanni Toti nel 2003. I due non hanno figli. La Magri, inoltre, preferisce restare lontana dai social e dal gossip, nonostante sia lei sia il marito siano figure particolarmente conosciute. Tendenza confermata anche dopo lo scandalo che ha coinvolto Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari. Nelle ore successive alla notizia, infatti, anche Siria Magri ha preferito mantenere uno stretto riserbo e silenzio.