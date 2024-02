Chi è Sissi: vita, carriera e fidanzato della giovane cantante

Sissi si è fatta conoscere dal pubblico partecipando alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi da subito per la sua splendida voce e per la sua dolcezza che ha conquistato tutti. Ecco quello che sappiamo su di lei.

Sissi, nome d'arte di Silvia Cesana, è una giovane cantante che si è fatta conoscere dal pubblico partecipando a uno dei talent show più amati, Amici di Maria De Filippi.

Sissi ha partecipato alla 21esima edizione del programma e il suo grande talento l'ha portata fino in finale. Tuttavia, è stato il cantante calabrese Luigi Strangis a portarsi a casa la vittoria.

Oggi, Sissi continua a fare musica e ha un contratto con la casa discografica Sugar.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla giovane cantante.

Chi è Sissi: vita e carriera della cantante di Amici 21

Silvia Cesana, il vero nome della cantante Sissi, è nata nel 1999 a Erba, in provincia di Como. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, Sissi ha cominciato a dedicarsi a tempo pieno alla carriera di cantante.

Sissi si appassiona alla musica fin da bambina, quando comincia ad ascoltare le canzoni di Amy Winehouse insieme a sua madre, a cui la cantante è molto legata.

La musica di Amy Winehouse ha influenzato Sissi per tutta la sua carriera e la cantante ha volto omaggiarla con un tatuaggio.

Da quando ha 18 anni, Sissi ha un contratto con la Sugar, casa discografica di Caterina Caselli e ha collaborato con diversi personaggi di spicco come il produttore Fortunato Zampaglione, con cui ha lavorato ai pezzi come Just a Game e Don't Lie to Me Again.

Nel 2019, Sissi ha partecipato alle audizioni di X-Factor. Nonostante qualche perplessità, la cantante ha ottenuto quattro sì ed è riuscita ad accedere ai Bootcamp. Prima dell'inizio dei Live, tuttavia, è stata eliminata da Sfera Ebbasta.

Due anni dopo, nel 2022, Sissi ci ha riprovato presentandosi ad Amici di Maria De Filippi. Dopo alcune eliminazioni, la giovane cantautrice ha avuto un banco nella scuola, conquistando i professori con il suo inedito Come come. Una volta entrata, ha scelto di gareggiare nella squadra di Lorella Cuccarini. Il percorso di Sissi ad Amici 21 è pieno di successi e la cantante riesce ad arrivare in finale, ma perde al duello contro Alex Wyse e Luigi Strangis.

Durante il programma Sissi rilascia alcuni inediti come il brano Stupidi lovers e Danshari, che poi sono stati inseriti nell'EP Leggera, uscito a maggio 2022.

Cosa fa oggi Sissi? La sua carriera dopo Amici 21

Dopo la fine di Amici 21, Sissi continua a cantare. Ha rilasciato alcuni singoli di discreto successo, come il brano Sottovoce.

Nel frattempo, Sissi continua a lavorare a nuova musica e tra i suoi piani per il futuro potrebbe esserci un album.

Nel 2024, sale sul palco del Teatro Ariston per la prima volta come ospite per duettare con la cantante in gara BigMama, Gaia Gozzi e La Niña. Le quattro artiste si esibiranno insieme durante la serata duetti del Festival di Sanremo, portando una cover del brano Lady Marmalade di Christina Aguilera.

Chi è il ragazzo di Sissi? Tutto sulla vita privata della cantautrice

Durante il suo percorso ad Amici 21, Sissi ha conosciuto il ballerino Dario Schirone, anche lui allievo nella scuola del talent di Maria De Filippi. I due hanno cominciato una relazione all'interno del programma, che per un certo periodo è durata anche fuori.

Tuttavia, sembra che oggi si siano lasciati e non si seguono più neppure sui social.

Sissi è molto riservata e perciò non sappiamo se sia fidanzata o single al momento.