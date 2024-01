Chi è Skin: vita, carriera e fidanzata della straordinaria cantante rock e attivista LGBTQ

Skin è una cantante dal talento straordinario che si è distinta per la sua voce incredibile e per il grande impegno di attivista nella lotta contro le discriminazioni omofobe e razziste.

Skin è la frontwoman della rock band Skunk Anansie e si è fatta conoscere per il suo look alternativo, per il suo talento incredibile e per la sua voce meravigliosa. Ma non solo.

Skin, infatti, è da sempre impegnata in prima linea nella lotta contro le discriminazioni di matrice omofoba e razzista ed è un'attivista femminista. La cantante parla di problemi sociali al pubblico anche con la sua musica, che dall'inizio si caratterizza per i testi forti e di denuncia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla cantante rock Skin.

Chi è Skin: vita e carriera della frontwoman dei Skunk Anansie

Skin nasce il 3 agosto 1967 nel quartiere di Brixton a Londra. Il suo vero nome è Deborah Anne Dyer e ha origini giamaicane. L'infanzia della cantante a Brixton, uno dei quartieri londinesi con il più alto tasso di criminalità, non è facile. Inoltre, la madre le impartisce un'educazione molto severa. In più di un'occasione Skin ha dichiarato che sua madre era una donna violenta. Di lei ha detto:

La vedevo e letteralmente me la facevo addosso. Mia madre era violenta, ma questo accadeva perché la violenza è una cosa che in Giamaica si impara da piccoli. Questo atteggiamento ha fortemente influito su di me: sono stata una bambina che non ha mai saputo cosa fossero le coccole

La passione di Skin per la musica nasce quando era una bambina e guardava Top of the Pops sognando di diventare una cantante. Crescere in un quartiere difficile come Brixton non solo non l'ha fermata dall'inseguire il suo sogno, ma l'ha fortemente influenzata nella sua musica. Infatti, negli anni '70 e '80 Brixton era un quartiere in rivolta, non considerato dal governo dell'epoca.

Dopo il diploma, Skin si iscrive all'Università Teesside di Middlesbrough, dove studia Interior Design. Pochi anni dopo lascerà gli studi per fare musica, ma l'ateneo le conferisce la laurea ad honorem tempo dopo. Il design di interni, comunque, rimane una passione della cantante che arreda da sola tutte le sue case.

Nel 1994 forma il gruppo Skunk Anansie. La band si fa conoscere subito per i testi provocatori, il look alternativo e per la voce incredibile della cantante Skin. Il gruppo raggiunge l'apice del successo nel 1999, quando esce il loro album di maggior successo Post Orgasmic Chill. Quello stesso anno sono ospiti al Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio.

Nel 2001 il gruppo decide di sciogliersi e ognuno dei membri prende strade separate. Skin intraprende la carriera da solista e debutta a maggio 2003 con l'album Flashwounds. Il secondo album arriva qualche anno dopo, nel 2006, e si intitola Fake Chemical State. Poco dopo, Skin parte per un tour di concerti in tutta Europa. Torna in Italia quello stesso anno, ospite al concertone del Primo Maggio.

Nel 2008 riceve una candidatura ai David di Donatello per la canzone Tear Down These Houses, colonna sonora del film Parlami d'Amore di Silvio Muccino.

Nel 2009, Skin riforma la band Skunk Anansie e l'anno dopo esce l'album che segna il grande ritorno: Wonderlustre. Da allora, la band è in attività. Nel 2012 è uscito Black Traffic e nel 2016 la band ha pubblicato Anarchytecture, che per ora è l'ultimo album in studio uscito. Comunque, la band ha rilasciato alcuni singoli negli ultimi anni tra cui This means war (2020) e Piggy (2022).

Nel 2015 ha partecipato come giudice alla nona edizione di X-Factor Italia. È la seconda artista di nazionalità inglese a fare da giudice nell'edizione italiana del celebre talent show.

Il 12 giugno 2021, Skin ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi alla musica.

Nel 2024 è ospite per la seconda volta al Festival di Sanremo. Durante la serata cover e duetti, si esibisce insieme ai Santi Francesi interpretando il brano Hallelujah.

Come si chiama Skin? Il vero nome della cantante e la storia del suo nome d'arte

Il vero nome di Skin è Deborah Anne Dyer. Il nome d'arte Skin nasce da un nomignolo che le era stato dato a scuola, da bambina: Skinny. La giovane Deborah, infatti, era molto magra e tutti avevano preso a chiamarla Skinny, che in inglese significa "magrissima", "pelle e ossa".

All'inizio della sua carriera, la cantante ha deciso di abbreviare quel soprannome in Skin. Molti sostengono che il nome d'arte Skin è nato quando la cantante, a 20 anni, ha deciso di rasarsi a zero ma non è vero.

Infatti, non c'è correlazione tra la scelta di un nome d'arte e la decisione di rasarsi la testa a zero. Anche se molti pensavano l'avesse fatto per dare un'immagine forte al suo personaggio di rocker polemica e attenta ai problemi sociali, Skin ha dichiarato che si è rasata la testa e continua a farlo per essere se stessa:

Sono stata molto insicura fino al giorno in cui mi sono rasata i capelli. Quando l’ho fatto mi sono guardata allo specchio e ho trovato me stessa

La vita privata di Skin: chi è la moglie della cantante rock

Skin è dichiaratamente bisessuale e non ha mai voluto tenere nascosta la sua vita privata. La cantante, infatti, è in prima linea nella difesa della comunità LGBTQ+ e nella lotta contro le discriminazioni.

Nel 2013 sposa la sua produttrice Christina Wyly in Italia. Tuttavia, si tratta solo di una cerimonia simbolica perché all'epoca, in Italia, le unioni civili di coppie omosessuali non erano ancora legali. Le due rimangono insieme fino al 2015.

Nel 2017, Skin incontra la scrittrice canadese Ladyfag e da allora le due sono inseparabili. Nel 2020 la coppia ha annunciato il matrimonio, che però è stato rimandato quando hanno scoperto di aspettare un bambino. Il 25 novembre 2021 è nata Lev Lilah.

Leggi anche: Sanremo 2024, Sinner risponde all'invito di Amadeus: "Io non ci andrei"