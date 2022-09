Sofia Giaele de Donà compare tra i concorrenti ufficiali, del cast 2022, del reality show il Grande Fratello Vip 7 presentato da Alfonso Signorini accompagnato dalle opinioni spassionate di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Qualcuno la ricorderà per aver partecipato al reality “Ti spedisco in convento" per altri invece è un volto nuovo.

Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima concorrente del GF e pluri-seguita influencer su Instagram con 100mila followers.

Sofia Giaele De Donà, chi è la nuova protagonista del Grande Fratello Vip 7

Sofia Giaele De Donà imprenditrice, influencer e modella, vive nella California del sud a Los Angeles. Nata il 13 ottobre 1998 è del segno zodiacale della Bilancia. La giovane è appassionata di tatuaggi e per questo ne ha fatti diversi su varie parti del corpo. La sua seconda passione è lo shopping, non è infatti un caso che Sofia possegga due ampie stanze che usa come cabina armadio.

La sua terza passione sono i viaggi. Infatti la ventitreenne è sempre con la valigia pronta per partire. Inoltre Sofia è molto apprezzata dai follower anche per il suo amore verso gli animali, ha un cagnolino nero a cui è molto legata. Nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, Sofia avrà modo di confrontarsi con altre forti personalità come quella di Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

Riusciranno le tre donne a costruire un legame di complicità o tra loro ci sarà scontro fin da subito? Nel cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7 ci sono anche: Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Sara Manfuso, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Daniele Del Moro, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez Carolina Marconi, Luca Salatino, Patrizia Rossetti, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Antonio Spinalbese, Marco Bellavia e Elenoire Ferruzzi.

Sofia Giaele De Donà: l’ingresso in tv al reality show Ti Spedisco in Convento

Nel 2021 Sofia Giaele De Donà ha partecipato alla trasmissione “Ti spedisco in Convento”, in onda su Real Time dal 4 al 18 aprile 2021, nel tentativo di redimere i suoi peccati di natura materiale ed esibizionista. Il suo punto d’appoggio, nel percorso del reality show, è stato individuato nel ruolo delle Suore Oblate del Bambino Gesù provenienti da Sorrento.

Carriera e lavoro

Sofia Giaele de Donà, terminati gli studi all’Accademia del Lusso nella città di Milano, si è lanciata nell’incantevole mondo della moda. Inizialmente si è proposta come modella poi come stilista, attività che pratica da quando aveva 15 anni, e produttrice dei propri capi di abbigliamento. Dopo essere uscita dal convento la giovane ha creato un proprio brand di moda denominato “SGDD-Brand d’abbigliamento”. Inoltre Sofia ha continuato a studiare il mercato e ha aperto un secondo brand che produce una linea di vestiti per donne musulmane. La collezione di Hijab si distingue per aver realizzato capi facili da indossare.

Leggi anche: Ecco quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip

Sofia Giaele De Donà e la storia d’amore americana

Per quanto riguarda la vita privata di Sofia Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip 7, si sa che è felicemente fidanzata con un ragazzo da circa quattro anni. Il giovane è di origine americana e compare in molti degli scatti che Sofia posta sul suo profilo social di Instagram. La ventitreenne non ha negato di avere due grandi desideri: convolare a nozze e ovviamente, non potendo smentire la sua natura esibizionistica, si aspetta per una tale occasione un diamante da 5 carati in dono.