Lunedì 23 maggio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della serie tv dedicata alla fotografa Letizia Battaglia, simbolo della lotta alla mafia. Ecco cosa succederà in questo episodio.

Lunedì 23 maggio 2022, in una data che coincide volontariamente con la Giornata della Legalità e il 30esimo anniversario della strage di Capaci, andrà in onda la seconda puntata di "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa".

Si tratta appunto di una fiction dedicata alla celebre fotografa di origini palermitane venuta a mancare recentemente. In attesa di poterla vedere nella prima serata di Rai 1, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama raccontata anche attraverso i ricordi e l'obiettivo della macchina fotografica della donna.

"Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa", tutto sulla trama e le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata di "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa" si riprende a raccontare la vita della professionista da dove si era rimasti con la prima puntata, ovvero da Milano, città dove lavora per L'Ora, quotidiano con sede a Palermo, città natale della fotografa che caratterizzerà per sempre la sua vita.

Letizia Battaglia (interpretata da Isabella Ragonese) è chiamata a documentare i delitti considerati storici che hanno coinvolto la mafia, tra cui, per esempio, l'omicidio di Piersanti Mattarella o quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro.

Durante la puntata, oltre ad alcune tappe della sua vita privata, si affronta inevitabilmente anche quello che è considerato il tassello fondamentale della sua intera carriera che ne segna, da quel momento in poi, un prima e un dopo: la morte di Giovanni Falcone nella strage di Capaci, avvenuta per mano dell'organizzazione di "Cosa nostra" proprio il 23 maggio del 1992.

Si tratta di un evento che sconvolge l'Italia intera e che sconvolge anche la stessa Battaglia a tal punto da arrivare a prendere la decisione di allontanarsi definitivamente da quel modo cruento di vivere la fotografia.

Il "dopo" della carriera della Battaglia invece, sarà caratterizzato anche un servizio fotografico sulle bambine di Palermo ma nello stesso periodo la fotografa si rende protagonista involontaria di uno scoop che vede coinvolti Andreotti, allora deputato e il mafioso Nino Salvo insieme anche ad altri esponenti della politica e della mafia.

Durante un'indagine infatti, la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) trova tra gli scatti realizzati dalla Battaglia proprio uno che ritraeva insieme i due uomini, prova inequivocabile dei legami tra i due. Da quel momento in poi comunque, Letizia torna a dedicarsi alle foto ritraenti le bambine palermitane. Morirà a Cefalù il 13 aprile 2022.

Dove e come vedere la fiction su Letizia Battaglia

La seconda puntata di "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa" è anche l'ultima della fiction dedicata alla donna che ha lasciato una grande impronta nel mondo della fotografia italiana e non solo. Come abbiamo detto andrà in onda stasera 23 maggio 2022 nella prima serata di Rai 1.

Se vi siete persi la prima puntata comunque, potete recuperarla subito su RaiPlay, la piattaforma di streaming della RAI, a cui per accedervi basta la registrazione con la propria e-mail.