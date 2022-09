È arrivato settembre, un mese che ogni anno accompagna il ritorno di numerosi programmi che gli spettatori italiani attendono con trepidazione e uno di questi è proprio il Grande Fratello Vip. La trasmissione andrà in onda a partire da lunedì 19 settembre su Canale 5 e i nomi dei primi concorrenti stanno iniziando ad essere resi noti, ma qui vogliamo parlare, invece, di una opinionista che sicuramente lascerà il segno: Sonia Bruganelli. Vediamo dunque chi è, cosa fa nella vita e quale sarà il suo ruolo.

Chi è Sonia Bruganelli: età, marito e figli

Sonia Bruganelli è nata il 20 febbraio 1974 a Roma ed è laureata in Scienze della Comunicazione. Fin da ragazza ha iniziato a lavorare nell’ambito della moda, partecipando inoltre a numerosi fotoromanzi verso la fine degli anni '80 e lavorando anche come fotomodella, grazie alla sua straordinaria bellezza.

Ha creato varie linee di vestiti nel corso del tempo, ma un momento importante della sua vita è sicuramente anche l’incontro con Paolo Bonolis, nel 1997. I due si sono sposati nel 2002 e dal loro amore sono nati tre figli: Silvia (affetta da cardiopatia e disabilità motoria), Davide e Adele. Sembra che, però, il rapporto col marito non sia più quello di un tempo, infatti Sonia Bruganelli ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che sta sistemando la sua nuova casa, dove si trasferirà da sola con la figlia Adele. Rassicura che lei e Paolo Bonolis sono ancora una coppia, ma in palazzi diversi, comunicanti dal terrazzo.

Stipendio e curiosità sulla opinionista al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli è ormai alla seconda edizione come opinionista al Grande Fratello Vip, ma inizialmente non era intenzionata a partecipare. Infatti è solo quando si è resa conto di quanto fosse cresciuta professionalmente grazie a questo programma e quanto sentisse il bisogno di un po’ di leggerezza che ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini.

L’opinionista racconta di come le piaccia vedere come evolvono le dinamiche tra i concorrenti dopo il primo mese, quando diventano più fragili, e tirare fuori “l’anima delle persone”. Afferma inoltre di non temere le critiche del pubblico e dei social per il fatto di supportare personalità “scomode” all’interno della casa. Girano inoltre alcune indiscrezioni su quanto guadagni per puntata, cifre da capogiro sicuramente. Infatti sembra che il suo stipendio da opinionista del Grande Fratello Vip si aggiri sui 10 mila euro a puntata, minimo ovviamente, poiché gira voce che la Mediaset le abbia offerto anche di più per convincerla a tornare.