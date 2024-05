Lo scandalo del Pandoro-gate ha fatto danni e sembra che la famosa influencer, Chiara Ferragni, non riesce ad avere un momento di riposo: il disastroso video di scuse non ha ricevuto gli effetti sperati, il recente divorzio con Fedez e adesso si aggiunge alle tante collaborazioni che sono giunte al termine, la partnership con la Pantene.

Il fatto che la Ferragni sia stata abbandonata anche dall’azienda di shampoo e prodotti per capelli si era capito già da qualche settimana. Non si è visto tratta dell’influencer nella nuova campagna pubblicitaria e al suo posto si è visto un volto nuovo ma che stranamente assomiglia molto alla Ferragni. Chi è la sosia con cui Pantene ha sostituito Chiara Ferragni?

La sosia di Chiara Ferragni: chi è Havi Mond

Ad ufficializzare la fine di Ferragni by Pantene è stato il cambio testimonial per la nuova campagna; al suo posto Pantene ha chiamato… una specie di sosia? Silhouette snella, tratti angelici del visto e altrettanto biondissima.

Il nuovo volto testimonial della linea di prodotti per la cura di capelli è Havi Mond, una modella di origini israeliane con alle spalle una carriera solida nel mondo della moda: Calvin Klein, Yves Saint Laurent e Chanel; tanto per nominare alcune delle sue collaborazioni.

La Ferragni è nei guai e sembra non riuscire ad uscirne

Sembra che tutto il supporto e l’amore che Chiara ha ricevuto in questi ultimi anni (soprattutto grazie al suo contributo durante la pandemia) siano stati dimenticati. Lo scandalo del pandoro Balocco è stato un duro colpo per la credibilità dell’influencer cremonese che sembra stia vivendo dei tempi particolarmente difficili.

Mentre le sue collaborazioni chiudono una dopo l’altra, da parte di Chiara tutto tace ma le difficoltà non finiscono qui. Infatti, continuano le indagini della procura che la vedono indagata per truffa aggravata e tra poco si saprà se verrà rinviata in giudizio.

Come se non bastasse l’Antitrust, dopo averla multata per il pandoro, potrebbe aggiungere un’altra salata sanzione per la sponsorizzazione dell’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi e della bambola Trudi.