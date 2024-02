Lidl, la spazzola per la pulizia del viso a un prezzo incredibile: cos'è e quanto costa

Tutti gli appassionati di beauty desiderano uno tra i sofisticati accessori per la cura della pelle. La spazzola per la pulizia del viso Lidl fa per voi. Ecco quanto costa e come si usa.

I discount offrono diversi prodotti di alta qualità a prezzi molto convenienti. Questo non vale solo per gli alimentari, ma anche per il beauty e la cura della pelle. Tra i tanti, si distingue da sempre Lidl.

Dopo l'enorme successo di Cien, la sua linea di prodotti per la cura della pelle, Lidl allarga il suo catalogo con alcuni dispositivi pensati per il viso.

Gli appassionati di skincare avranno sicuramente sentito parlare delle spazzole per la pulizia del viso, un accessorio diventato virale e desideratissimo negli ultimi anni.

Anche se questi accessori possono essere molto costosi, Lidl viene in aiuto di tutte quelle persone che vogliono curare la propria pelle senza spendere troppo. Infatti, dal 26 febbraio al 3 marzo si può trovare in offerta a un prezzo incredibile la spazzola per la pulizia del viso del marchio SilverCrest.

In questo articolo, rispondiamo alle domande più richieste dalla nostra comunità. Sommario:

1. La spazzola per la pulizia di Lidl in offerta a un prezzo incredibile: quanto costa e come si usa? 2. A cosa serve la spazzola per la pulizia del viso? 3. Quante volte si deve fare la pulizia del viso con la spazzola?

La spazzola per la pulizia di Lidl in offerta a un prezzo incredibile: quanto costa e come si usa?

Dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, da Lidl si può trovare la spazzola per la pulizia del viso marchio SilverCrest a un prezzo speciale. Si tratta di un dispositivo di alta qualità, dotato di quattro diverse testine intercambiabili, utilissimo per effettuare una pulizia profonda e migliorare l'aspetto della pelle del viso.

La spazzola, che si può trovare in tutti i punti vendita Lidl, è in vendita al prezzo incredibile di 9,99 euro.

All'interno della scatola, sono incluse:

• il dispositivo, con due livelli di intensità

• quattro testine intercambiabili (regolare, delicata, massaggiante e per il peeling)

• le batterie

Utilizzare la spazzola è davvero molto semplice. Per prima cosa, è necessario inserire le batterie nell'apposito scomparto del dispositivo. A quel punto, bisogna scegliere la testina più adatta alla propria tipologia di pelle e, dopo aver bagnato il viso e applicato un po' di detergente, basterà accendere il dispositivo e passarlo su tutto il viso.

In questo modo, si rimuoverà in modo efficace lo sporco, il sebo, i residui di trucco e le cellule morte dal viso. Con l'utilizzo costante, si noterà un miglioramento evidente nell'aspetto della pelle, che apparirà più luminosa e compatta.

A cosa serve la spazzola per la pulizia del viso?

La spazzola per la pulizia del viso ha diversi utilizzi. Infatti, serve per lavare il viso, ma anche per esfoliare la pelle, per coccolarsi con un massaggio rilassante e per realizzare un peeling fisico molto efficace.

I benefici per la pelle sono moltissimi e si possono vedere a occhio nudo già dopo pochi utilizzi. innanzitutto, la spazzola è progettata per effettuare una pulizia profonda e accurata del viso e perciò rimuove tutto lo sporco e il sebo che le sole mani non riescono a rimuovere.

Inoltre, esfoliando la pelle, la spazzola per la pulizia del viso favorisce la rigenerazione delle cellule e rende la pelle più compatta e luminosa.

Proprio perché pulisce a fondo i pori, la spazzola per la pulizia del viso aiuta a ridurne la dimensione e l'aspetto. Inoltre, la texture della pelle appare più liscia e i prodotti per la cura della pelle, come creme e sieri, si assorbiranno meglio.

Infine, il massaggio della spazzola elettrica favorisce la circolazione sanguigna.

Quante volte si deve fare la pulizia del viso con la spazzola?

La frequenza con cui fare la pulizia del viso dipende dalle tipologie di pelle. L'ideale sarebbe lavare il viso due volte al giorno, mattina e sera, utilizzando un detergente specifico che sia adatto alle esigenze del proprio viso.

La spazzola può essere usata fino a due volte al giorno, ma è sconsigliabile farlo se si ha la pelle secca oppure sensibile.

In base alla vostra pelle, sarebbe meglio usare la spazzola:

• fino a due volte al giorno , se avete la pelle grassa o misto-grassa

• una volta al giorno (la sera), se avete la pelle mista, secca o sensibile

• una o due volte a settimana, se avete la pelle molto sensibile e reattiva

In ogni caso, prima di iniziare a utilizzare la spazzola per la pulizia del viso è consigliabile consultare un dermatologo, che suggerirà il modo d'uso e la frequenza più adatta per le vostre esigenze.

Infine, trattandosi di uno strumento per l'esfoliazione è molto importante applicare ogni giorno la protezione solare, anche durante l'inverno.

Leggi anche: Ecco il nuovo prodotto Lidl che sta facendo impazzire il web (a un prezzo stracciato)