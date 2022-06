Se il solstizio d’estate non è ancora arrivato, le temperature sono già quelle tipicamente estive, con picchi di 30° e tanta voglia di prendere il sole e tuffarsi in mare! Sicuramente c’è già chi starà organizzando le prossime vacanze e sta cercando una spiaggia da sogno dove poter trascorrere ore di puro relax, in perfetto equilibrio tra divertimento e scoperta di paesaggi mozzafiato. In caso di indecisione, ecco le 10 spiagge più belle del mondo tra le quali poter scegliere la meta ideale per le ferie estive del 2022.

1. Spiaggia dei Conigli - Italia

Incredibile ma vero: tra le spiagge più belle di tutto il mondo c’è la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia, proprio in Italia! In poche parole, per poter realizzare il sogno di rendere le proprie vacanze indimenticabili, non bisogna neanche attraversare l’Oceano! Si tratta, infatti, di una baia meravigliosa caratterizzata da un mare cristallino e da una scogliera molto bassa immersa nella tipica vegetazione mediterranea.

La baia è famosissima anche perché accoglie ogni anno numerose uova di tartarughe Caretta Caretta, una specie in via d’estinzione e, di conseguenza, molto rara. Non a caso, infatti, la spiaggia rientra nella Riserva Naturale Orientale Isola di Lampedusa che protegge non solo le tartarughe, ma anche il resto della fauna presente. Un luogo ideale per chi desidera una vacanza in mezzo alla natura e all’insegna del relax.

Leggi anche: Bandiere blu 2022: ecco le migliori spiagge d'Italia

2. Grace Bay - Providenciales

Adesso sì che ci si sposta molto più lontano, fino al Mar dei Caraibi, per approdare su Grace Bay, appartenente all’arcipelago Providenciales, ricca di colline frastagliate che accolgono un gran numero di fichi d’India. Il suo paesaggio marino è a dir poco stupefacente: vicino la riva è possibile ammirare chilometri di barriere coralline, che possono essere raggiunte in barca per essere ammirate da vicino. La sabbia è bianca e fine, il mare azzurro: i presupposti per vivere un’esperienza idillica ci sono tutti!

3. Whiteheaven Beach - Australia

Per chi è disposto a compiere un lungo viaggio in aereo pur di godersi una vacanza da sogno, Whiteheaven Beach in Australia è la meta ideale: con i suoi 7 chilometri di sabbia bianca e brillante grazie all’alta percentuale di silicio presente, si rivela un paradiso bianco (così come dice lo stesso nome) fresco e coinvolgente. Il mare oscilla tra il turchese e il verde smeraldo, l’acqua è calda e cristallina e i fondali sono popolati di pesci che, coraggiosamente, si spingono fino a riva. Il tutto per una vacanza serena e indimenticabile.

4. Baia do Sancho - Brasile

Quando si tratta di spiagge meravigliose impossibile non citare il Brasile e, nello specifico, la sua Baia do Sacho: facilmente raggiungibile via mare o, in alternativa, attraverso una ripida scala naturale tra le rocce, una volta arrivati ci si ritrova immersi in un paesaggio mozzafiato. La costa è delimitata da una scogliera, quindi è perfetta per stendersi e prendere il sole in piena tranquillità e in mezzo alla natura. Da febbraio a giugno, inoltre, si può assistere a un particolare evento naturale: sulla scogliera si formano due cascate di acqua piovana! Un motivo in più per prenotare il prima possibile!

5. Flamenco Beach - Porto Rico

Torniamo nel Mar dei Caraibi per dare un’occhiata a Flamenco Beach, in Porto Rico! Si tratta di una baia completamente immersa nella natura, priva di qualunque costruzione, circondata solo dalla vegetazione del posto. La sabbia è fine e bianca, il mare turchese e popolato da diverse varietà di pesci che si aggirano anche nelle acque più basse. La baia fa parte della riserva naturale Culebra National Wildlife Refuge, che si prende cura di uccelli e tartarughe che popolano il territorio.

6. Playa de las Catedrales - Spagna

In un elenco del genere non poteva di certo mancare la Spagna, che ci riporta in un battibaleno in Europa e, più precisamente, a Playa de las Catedrales, una meravigliosa costiera di sabbia dorata incorniciata da una parete di ardesia. Attraverso l’erosione dell’acqua, si è creato un paesaggio caratterizzato da archi alti oltre 30 metri di altezza, molto simili alle contrafforti tipiche dello stile gotico (da qui il nome della spiaggia). Inoltre, è possibile addentrarsi in grotte naturali accedendo durante la bassa marea. Un luogo incantevole, tutto da scoprire!

7. Lopes Mendes Beach - Brasile

Si torna in Brasile, stavolta a Lopes Mendes Beach, un gioiello incontaminato raggiungibile a piedi o con un taxi d’acqua. Non appena arrivati si rischia davvero di rimanere senza fiato: la sabbia bianchissima è accerchiata dalla giungla e il mare è semplicemente stupendo. Non a caso, infatti, l’intera isola fa parte dell’lha Grande State Park, una riserva naturale che si occupa della protezione di tutti gli animali che popolano il territorio, soprattutto quelli in via d’estinzione. In poche parole, è possibile incontrare un bradipo che dorme su un albero o una scimmia urlatrice mentre si fa il bagno!

8. Horseshoe Bay Beach - Bermuda

Si vola sulle Isole Bermuda per ammirare il fascino di Horseshoe Bay Beach: mare cristallino e azzurro, spiaggia rossastra per via dei coralli e delle conchiglie che la caratterizzano, caverne naturali dove sdraiarsi comodamente per godersi il paesaggio. Insomma, un sogno a occhi aperti!

9. Eagle Beach - Aruba

Sempre Mar dei Caraibi, stavolta sull’Isola di Aruba per prendere il sole e fare il bagno a Eagle Beach, dalla magnifica sabbia bianca e dal mare turchese. Una zona rocciosa, in ogni caso, permette di seguire l’intensa attività dei piccoli granchi che abitano il territorio. Stupendi i Divi Divi trees, alberi tipici dell’isola sotto i quali è possibile sdraiarsi per godere di un po’ di ombra. Attenzione, però, ai forti venti che tirano verso sud ovest!

10. Rhossili bay - Regno Unito

Infine, anche il Regno Unito offre una baia molto interessante dove poter trascorrere una vacanza intensa e divertente: si tratta di Rhossili bay, nel Galles, con un paesaggio incontaminato e un panorama semplicemente meraviglioso. Passeggiando lungo la costa si possono ammirare i resti di un villaggio risalente all’età del ferro, mentre i più sportivi potranno dedicarsi al surf!