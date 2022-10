Confessioni choc da parte di Antonino Spinalbese, che ha rifiutato Ginevra Lamborghini senza mezzi termini ai microfoni del Grande Fratello Vip. Il motivo? La giovane ha un fidanzato: ecco chi è e cosa sappiamo e cosa ha dichiarato il concorrente in merito al suo flirt con la Lamborghini.

Nonostante dalla sua squalifica dal Grande Fratello Vip 7 sia passata ormai più di una settimana, si continua a parlare di Ginevra Lamborghini nella casa. Stavolta, però, l’uscita di Marco Bellavia non c’entra nulla: è Antonino Spinalbese la causa del rinnovato interesse, da parte del pubblico, nei confronti della ragazza.

Spinalbese, infatti, ha praticamente rifiutato la Lamborghini sotto l’attento occhio delle telecamere del GF Vip. Alcune recenti rivelazioni del concorrente hanno causato addirittura l’indignazione del popolo del web, che ha preso le parti della ragazza.

Ginevra Lamborghini è fidanzata? Le dichiarazioni di Spinalbese

Nei giorni successivi alla squalifica di Ginevra Lamborghini, in realtà, Antonino Spinalbese sembrava davvero molto provato. In un confessionale, l’ex compagno di Belen Rodriguez aveva in effetti dichiarato di sentire la mancanza della Lamborghini “come persona”.

I due concorrenti, prima dell’uscita forzata di Ginevra dal reality (a causa della squalifica per delle frasi che incitavano al bullismo nei confronti di Marco Bellavia), avevano iniziato a creare un legame che sembrava davvero molto forte.

Eppure, a pochi giorni dall’uscita della Lamborghini dalla casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese sembra aver superato l’uscita della ragazza, mostrandosi particolarmente tranquillo.

Il concorrente si è addirittura lasciato andare a delle confessioni notturne che non lasciano dubbi in merito: Antonino ha definitivamente superato l’uscita di Ginevra dal reality.

Spinalbese ha infatti confidato alla compagna di avventura Cristina Quaranta che spera tanto nell’ingresso di nuove concorrenti nella casa. Il giovane, infatti, ha affermato di essere pronto a corteggiare una eventuale nuova concorrente.

L’ex di Belen ha anche dichiarato di vivere per le donne e di avere intenzione di corteggiare eventuali nuove concorrenti se attratto da loro.

La Quaranta gli ha però fatto prontamente notare che una coinquilina da corteggiare Antonino l’aveva già trovata, ricordandogli il rapporto con Ginevra Lamborghini.

A questo punto, Spinalbese si è lasciato andare ad una confessione choc: ha infatti confessato a Cristina che, in realtà, Ginevra non gli piaceva.

“Non saremmo potuti diventare coppia” ha addirittura affermato il concorrente, raccontando di aver messo alla prova l’ex concorrente.

Una prova che Ginevra non avrebbe superato. Il motivo? Fuori dal reality la ragazza avrebbe un fidanzato.

Chi è il fidanzato di Ginevra Lamborghini

In effetti, già prima della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini ha dato conferma alle parole pronunciate da Antonino Spinalbese.

Nonostante la ragazza non abbia mai elargito molti dettagli, c’era davvero qualcuno ad aspettarla fuori dalla casa. Nostante il nome ufficiale del presunto fidanzato di Ginevra Lamborghini non sia mai trapelato, la ragazza non ha mai nascosto di avere una relazione fuori dalla casa.

Per chi si sta chiedendo chi è il fortunato fidanzato, abbiamo un nome. Si tratterebbe di Edoardo Casella, un misterioso giovane che, in effetti, compare spesso al fianco della sorella di Elettra su Instagram.

I due, l’estate scorsa, hanno passato insieme le vacanze estive, in compagnia di altri amici. Una vacanza estiva in Grecia, immortalata con vari scatti che vedevano spesso Ginevra ed Edoardo abbracciati, o comunque in atteggiamenti abbastanza intimi.

Sebbene Ginevra non abbia mai confermato l’indiscrezione, sembrerebbe proprio Edoardo il fortunato fidanzato, che avrebbe impedito la nascita di una storia d’amore tra la ragazza e Spinalbese nella casa.

Il popolo del web insorge contro Antonino Spinalbese

Al momento, si attendono dichiarazioni ufficiali da parte di Ginevra Lamborghini in merito, che confermeranno (o smentiranno) la sua relazione con Edoardo Casella.

Nonostante Ginevra sia stata aspramente criticata per via delle sue affermazioni pro-bullismo, stavolta il popolo del web sembra dalla sua parte. La giovane è sempre stata trasparente nei confronti della sua presunta relazione, non nascondendo il fatto che qualcuno la stesse aspettando fuori.

Il web è invece meno clemente con Antonino Spinalbese: sono in molti ad essersi scagliati contro il concorrente a seguito delle sue dichiarazioni notturne, decisamente poco lusinghiere.

L'opinione più diiffusa è che il giovane abbia “usato” Ginevra, lasciando intuire un possibile risvolto amoroso unicamente per strategia.

Che si tratti o meno di Edoardo Casella, infatti, Spinalbese sapeva bene che Ginevra ha un fidanzato fuori dalla casa. Cosa che non ha impedito all’ex di Belen di avvicinarsi alla ragazza prima della sua squalifica.

Mentre, nel caso della nipote del noto imprenditore Lamborghini, non possiamo parlare di vere e proprie bugie, in quanto la ragazza non ha mai nascosto la relazione, lo stesso non possiamo dire di Antonino Spinalbese.

Il fatto che stia attualmente attendendo l’ingresso di altre donne nella casa, poi, non gli ha attirato le simpatie del pubblico.

Attendiamo nuovi sviluppi sulla vicenda: ne avrà sicuramente durante le prossime puntate serali del GF VIP 7.