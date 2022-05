Il 4 maggio è lo Star Wars Day. Ma perché è stato scelto proprio questo giorno? Sembra inoltre che per il 2022 i fan da tutto il mondo avranno un motivo in più per festeggiare.

Il 4 maggio si festeggia, come ogni anno, lo Star Wars Day. Un giorno in cui fan di tutto il mondo celebrano la famosissima saga, che dopo più di 40 anni dalla trilogia originale con la sua storia continua ad appassionare adulti e ragazzi che, per quest'anno, avranno un motivo in più per festeggiare.

Ma perché è stata scelta proprio questa data? Il motivo nasconde una simpatica coincidenza linguistica che vi spieghiamo in questo articolo.

Perché è stato scelto il 4 maggio per lo Star Wars Day

Il perché sia stato scelto proprio il 4 maggio trova la sia spiegazione nella lingua originale della saga, ovvero l'inglese. Tutto nasce dal celebre augurio che spesso si rivolgono i protagonisti, pronunciato per la prima volta da Ian Solo nei primi film.

Con questa frase in sostanza si intende augurare buona fortuna a chi la si rivolge. Con il termine "Forza" nell'universo di quello che è conosciuto in Italia anche come "Guerre Stellari", ci si riferisce al campo di energia generato dagli esseri viventi, che dona a chi è in grado di gestirla dei poteri straordinari.

Pronti per una veloce lezione di inglese? "La forza sia con te" si traduce con "May the force be with you", dove per "may" si intende il verbo che si utilizza per esprimere una possibilità, ma la stessa parola è usata anche per riferirsi al mese di maggio.

"Force" invece viene cambiato in "fourth" per una certa assonanza nella pronuncia. Ecco quindi che "May the force" diventa "May the fourth", che sarebbe appunto May the 4th, il 4 maggio.

Come conseguenza del grande successo della saga, questa frase è diventata di uso comune ovviamente nella sua versione originale ma anche in quelle tradotte. Non è raro infatti sentirla nelle serie tv che fanno, di tanto in tanto, dei riferimenti alla cultura pop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi)

La nuova sorpresa della Disney per i fan

Come dicevamo, tutto ha avuto inizio ormai più di 40 anni fa, nel 1977, con la trilogia originale, realizzata da George Lucas. Successivamente sono nate altre trilogie, legate sempre alle vicende di Guerre Stellari, realizzate da altri registi, tra cui proprio J.J. Abrams.

Dal 2012, con l'acquisizione della Lucasfilm, la Disney ha acquistato anche i diritti sull'intera saga, dando vita ad un vero e proprio franchising di grande successo che comprende diversi film, serie come The Mandalorian in cui si ricorda un "Baby Yoda" che ha fatto letteralmente impazzire tutti, una serie animata dal titolo Bad Batch e prodotti vari tra action figures, tazze, vestiti, giocattoli e oggetti da collezione.

La Dinsey insomma, non accenna a fermarsi e questo maggio 2022 i fan avranno un motivo in più per festeggiare. Questo è infatti l'anno dell'uscita della nuova serie su Obi Wan Kenobi, uno dei personaggi sicuramente più apprezzati di Star Wars.

In questa serie verranno finalmente concretizzati storie e mondi fin ora solo immaginati e raccontati dai protagonisti stessi. Non è difficile immaginare quindi perché questo "May the fourth" sia per i fan un po' più speciale rispetto agli altri anni.