Conosci Stash Fiordispino? Ecco chi è il frontman dei The Kolors, vincitori di Amici

Stash è il frontman dei The Kolors, una delle band più amate e di successo in Italia. Si è fatto conoscere con il suo gruppo ad Amici, nell'edizione del 2015, e ora è pronto a una nuova avventura.

Il successo per il gruppo è arrivato a partire dal 2015, dopo la vittoria al talent show Amici di Maria de Filippi. Ma sai davvero tutto su di lui? Ecco chi è Stash Fiordispino e tutte le curiosità che lo riguardano da vicino.

La carriera musicale (e non solo) di Stash: ecco chi è il frontman napoletano

Stash ha iniziato la sua carriera musicale con The Kolors nel 2010, quando la band si è formata e hanno iniziato a esibirsi nei locali milanesi.

Grazie alla sua voce unica ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico. Il sound distintivo della band, che fonde pop, rock e elementi di elettronica, ha contribuito al loro crescente successo.

Uno dei momenti chiave della carriera della band dei The Kolors è stato il trionfo nella terza edizione del talent show italiano Amici di Maria De Filippi nel 2015. La vittoria di questa edizione ha infatti aperto nuove porte per la band: il singolo Everytime è diventato disco di platino e si è consolidata la figura di Stash come uno dei frontman più talentuosi del panorama musicale italiano.

Da allora, i The Kolors hanno continuato a rilasciare album di successo e ad esibirsi in tutto il paese, conquistando un vasto pubblico di fan.

Nel 2018 la band ha calcato il palco dell'Ariston per la prima volta, portando il brano Frida (mai, mai, mai). La partecipazione al Festival ha consolidato lo status della band. I The Kolors compaiono anche tra i Big dell'edizione di Sanremo del 2024, in cui gareggeranno per la vittoria con altri importanti artisti italiani.

Oltre alla sua carriera con i The Kolors, Stash ha anche intrapreso progetti solisti e ha collaborato con altri artisti. Questo dimostra la sua versatilità e il desiderio costante di esplorare nuovi orizzonti musicali.

Inoltre si è recentemente lanciato nella ristorazione con l'apertura di Calamore, un nuovo format di “pop gastronomia” a Capri.

La sua carriera non si limita solo al mondo musicale: Antonio Stash Fiordispino ha anche prestato la sua voce per doppiare il personaggio di Branch nel film della DreamWorks Trolls 3.

La vita privata del frontman dei The Kolors

Nel 2007 Stash inizia una lunga relazione con Carmen Fiorentino, che è durata ben 10 anni.

Successivamente si lega sentimentalmente alla modella e giornalista Giulia Belmonte: nel 2020 i due diventano genitori per la prima volta, con l'arrivo della figlia Grace. Nel 2022 la loro famiglia si è allargata con la nascita della secondogenita, Imagine.

La passione per la musica Stash ce l'ha nel sangue. Il cantante, infatti, è figlio del titolare di uno studio di registrazione napoletano. Con i The Kolors, prima di farsi conoscere al grande pubblico partecipando ad Amici, si esibiva a a “Le Scimmie”, un noto locale di Milano.

Da sempre legato alla musica di Pino Daniele, Stash ha tra i suoi principali modelli di riferimento Michael Jackson, Freddie Mercury e i Queen, i Pink Floyd e Fritz De Cat.