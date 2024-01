Chi è Ste: biografia e curiosità sulla giovane cantante napoletana di origini nigeriane

Sthepani Ojemba è una ragazza di 25 anni nata a Lagos, in Nigeria. A causa delle difficoltà di vita presenti nel suo luogo di nascita, è migrata con la famiglia in direzione Italia, per la precisione a Napoli.

Da qui, crescendo, si è appassionata non solo alle tradizioni culturali e locali della città partenopea, ma anche e soprattutto alla musica, come emerge dalle numerose canzoni pubblicate nel corso degli anni.

Non ci resta che andare alla scoperta della biografia e di qualche curiosità su Ste.

Ste, biografia e curiosità sulla cantante di origini nigeriane

Sthepani Ojemba, in arte Ste, è nata nel 1998 a Lagos, in Nigeria. Nel corso della sua infanzia è stata cresciuta esclusivamente dalla madre.

Ad aiutare il piccolo nucleo famigliare, in particolare, è stata una famiglia di Napoli. Da qui, infatti, nascerà il suo legame con la città partenopea. La sua vita è un inno alla fiducia e all'amore, due caratteristiche che, nonostante le difficoltà, non sono mai mancate nella vita di Ste.

La sua passione per la musica si scopre fin dalla tenera età, quando partecipava con grande interesse e divertimento alle recite scolastiche e ai progetti extra-didattici.

Da quel momento Ste ha scelto di portare avanti la sua passione entrando nel coro della chiesa, continuando a lavorare sulla sua voce. Il suo primo inedito, "Ansia" è arrivato nel 2022.

La stessa Ste ha raccontato che questa canzone raccoglie al suo interno tanti aspetti della sua vita e del suo carattere. La pubblicazione della canzone, tuttavia, non sarebbe stata possibile senza l'aiuto delle persone che hanno fatto parte della sua vita fino ad ora.

In particolare, Ste ha voluto ringraziare Massimiliano Ferrara, che l'ha aiutata nella stesura del pezzo, dandole la forza di credere in quello che per lei è sempre stato un sogno: vivere per fare musica.

Il suo obiettivo, infatti, è quello di provare ad omaggiare grandi cantanti come Mina e Pino Daniele, a cui Ste si ispira.

Caffè Toraldo, il palcoscenico di Ste

Ste ha scelto di condividere la sua musica e la sua sensibilità artistica in una location napoletana molto suggestiva, Caffè Toraldo.

Concepito come un luogo accogliente che incoraggia la socialità, il confronto e lo scambio di idee, Caffè Toraldo è un'icona storica dei bar napoletani. Si caratterizza per un'atmosfera ideata appositamente per immergersi nel "rito" del caffè napoletano con:

• bancone del bar "a vista"

• tradizionali macchine a leva

• richiami alla street art con le principali icone partenopee

Proprio all'interno di questa location, Ste ha catalizzato l'attenzione dei clienti sulla sua musica e sulla sua voce, caratterizzata da note scure, calde e intense.

Il suo repertorio, infatti, è capace di unire ritmo e parole in una commistione di suoni e riferimenti alla musica internazionale in lingua spagnola, inglese e italiana.

Nella sua musica, in particolare, non mancano incursioni nel dialetto napoletano. La musica, come il caffè, sono un simbolo della città di Napoli e Marco Simonetti, amministratore di Caffè Toraldo, ha scelto Ste per poterlo esprimere al meglio.

Durante l'evento, Ste ha scelto di presentare anche il suo nuovo singolo "Red", un brano urban cantato in inglese e napoletano. La canzone, seppur sia uscita da poco, è già diventato un successo inaspettato, diventando virale su YouTube e TikTok.

