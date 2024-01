Stefano Accorsi: inizi, film, età, moglie e figli di uno dei nostri migliori attori

È considerato da una buona fetta di cinefili uno dei migliori attori nostrani nel panorama cinematografico odierno: parliamo di Stefano Accorsi, volto che molti grandi registi hanno scelto per interpretare grandi o piccoli ruoli.

Solo per fare qualche nome, possiamo citare Pupi Avati, Ferzan Ozpetek, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.

Tanto dovrebbe bastare per dare un’idea della strada che ha percorso quel giovane che, negli anni novanta, attirò a sé l’attenzione grazie allo spot per un famoso gelato.

Ma chi è Stefano Accorsi? In questo approfondimento, ripercorriamo tutte le tappe della sua carriera e sveliamo qualche piccola curiosità in merito alla sua vita privata.

Dove ha studiato recitazione Stefano Accorsi

Nato a Bologna il 2 marzo 1971 – oggi l’attore ha 52 anni – Stefano Accorsi ha studiato teatro, dopo aver ottenuto il diploma al Liceo scientifico, presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.

La scintilla si accende solo dopo aver fatto la sua prima esperienza nel cinema, quando prende parte a Fratelli e sorelle, film del 1992 per la regia di Pupi Avati che, oltre a lanciare la carriera di Stefano Accorsi, fa altrettanto per Luciano Federico.

Dopo aver avuto la parte da co-protagonista nel film Un posto, nel 1993 si diploma ed entra nella compagnia del Teatro Stabile di Bologna.

Dal tormentone del Maxibon a Radiofreccia

Ma la popolarità di Stefano Accorsi comincia, in realtà, da qualcosa di diverso. Parliamo della famosissima pubblicità del Maxibon del 1993, quella in cui l’attore pronunciava la frase, diventata poi tormentone, Du gust is megl che uan.

Inoltre, pochi anni più tardi, Accorsi compare anche nel videoclip di Una canzone d’amore degli 883.

Ritorna, poi, al cinema nel 1996 nella parte di Alex nel fortunato Jack Frusciante è uscito dal gruppo, di Enza Negroni. Due anni più tardi, però, arriva il film della svolta: Radiofreccia, esordio alla regia per Luciano Ligabue.

Özpetek, Muccino e Moretti: i registi legati a Stefano Accorsi

Gli anni 2000 rappresentano per Accorsi l’inizio di un’epoca caratterizzata da tanti film e grandi registi.

La prima fortuna è il lavoro con Gabriele Muccino nel 2001 nel celebre L’ultimo bacio che lo vede recitare al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Stefania Sandrelli. Il nastro d’argento per il migliore attore, nello stesso anno, lo riceve però grazie alla sua interpretazione ne Le fate ignoranti di Özpetek.

Con lo stesso registra lavora un’altra volta in Saturno contro del 2007. Gabriele Muccino, invece, lo richiama per girare il sequel di L’ultimo bacio, Baciami ancora.

Oggi Accorsi è considerato uno dei migliori attori nel panorama italiano e continua a essere ingaggiato per ricoprire diversi ruoli (anche molto tra loro, dal momento che si è dimostrato essere molto versatile).

Guardando alle uscite più recenti, lo ritroviamo in sala a inizio gennaio 2024 con Fabio de Luigi, in veste di attore e anche regista, in 50 km all’ora, nonché nella miniserie Rai dedicata a Guglielmo Marconi, personaggio interpretato proprio dall’attore.

Chi è la compagna e chi sono i figli di Stefano Accorsi

Negli anni novanta e fino al 2003, Stefano Accorsi ha fatto coppia con la collega Giovanna Mezzogiorno. Finita al relazione, e fino al 2013 è stato assieme alla modella e attrice Laetitia Casta.

Sul set della fiction 1992, però, Accorsi conosce Bianca Vitali che decide, poi, di sposare nel 2015.

Dalla relazione con la Casta, Stefano Accorsi ha due figli: Orlando, nel 2006, e Athena nel 2009.

Con l’attuale moglie dà alla luce altri due bambini: Lorenzo nel 2017 e Alberto nel 2020.

Quanto è alto Stefano Accorsi

L’attore è alto 1,78 cm.

Quanto guadagna Stefano Accorsi

Secondo la classifica stilata da People with money, Stefano Accorsi sarebbe uno degli attori che ha guadagnato di più nel 2020, nonostante quell’anno fosse impegnato solo con il film Lasciami andare, presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Pare, però, che Accorsi abbia diverse forme di introito. Per esempio, per il pagamento dei diritti di immagine o per le sue attività in campo beauty. Attività, queste, che gli hanno permesso di metter su un guadagno di circa 58 milioni di fatturato nel 2020.