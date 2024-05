Conosciuto soprattutto per essere il coreografo di Loretta Goggi, Stefano Bontempi vanta una carriera degna di nota. Considerato il maestro di Fosse-style e figura di spicco nel musical americano, si è occupato per tre anni degli Oscar del Musical Italiani. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Stefano Bontempi: chi è il coreografo, danzatore e attore

Danzatore, coreografo e attore di musical, Stefano Bontempi vanta una carriera di oltre trent’anni. Diplomato presso l’Accademia nazionale di Danza Classica di Roma, è anche laureato in Lingue e Culture Straniere all’Università Roma 3. Conosciuto soprattutto per essere il coreografo e l’assistente personale di Loretta Goggi, per la quale ha firmato 2 one-woman-show e il musical Gypsy, è considerato il maestro di Fosse-style e la figura di spicco nel musical americano.

Tra i musical più famosi che portano la firma di Bontempi si ricordano: Cats, La cage aux folles, Cabaret, Chicago, Fame, Giamburrasca, Stanno suonando la nostra canzone, Kiss me Kate, Profondo rosso, Ti amo , sei perfetto… ora cambia!, Machbeth, Squalo, Febbre da cavallo e Facciamo l’amore!. Inoltre, Stefano è stato il coreografo ufficiale degli Oscar del Musical Italiani per tre edizioni.

Nel curriculum di Bontempi ci sono anche importanti collaborazioni musicali: è scrittore di musica pop insieme al maestro e compositore Fabio Frizzi. In passato, ha lavorato con nomi di spicco del panorama italiano, come: Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Johnny Dorelli, Giampiero Ingrassia, Gianluca Guidi, Serena Rossi, Maria Laura Baccarini, Luca Barbareschi, Enrico Brignano e Lorenza Mario. Con quest’ultima, Garrison Rochelle e Barbara Cola, nel 2024 si occupa del musical Saranno Famosi.

La vita privata di Stefano Bontempi: chi è la moglie?

Molto riservato, tanto che non possiede neanche un profilo social ufficiale, Stefano Bontempi ha sempre mantenuto la sua vita privata lontano dai riflettori. Non sappiamo se sia sposato o single, se abbia dei figli o meno. La sfera familiare e sentimentale è avvolta nel mistero.

Molto attivo nel campo della beneficenza, Stefano ha seguito e continua a seguire spettacoli i cui ricavati vengono destinati ad organizzazioni più o meno note. Nel 2017, ad esempio, ha diretto una serata-spettacolo a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro. Non solo, sostiene anche “un’associazione internazionale che si occupa del rispetto del nostro territorio in termini di spazio-natura ed animali“.