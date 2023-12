Chi sono le presunte amanti di Stefano De Martino? L'indiscrezione è molto recente e uno dei nomi che circola ormai da mesi è stato nuovamente accostato al ballerino e conduttore televisivo napoletano. Secondo i rumors, sarebbero due le persone certe con le quali De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez.

Secondo alcune indiscrezioni Stefano De Martino aveva delle amanti: chi sono

A lanciare la bomba di gossip è stato l'esperto Alessandro Rosica, che ha scritto sul suo profilo Instagram:

Alessia Marcuzzi ed Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire.

Non è la prima volta che circola il nome di Alessia Marcuzzi sulle prime pagine di gossip associato a Stefano De Martino. Già in precedenza, i rumors davano per certo il flirt tra i due.

Ovviamente non si tratta di una notizia verificata, ma solo di una supposizione, motivo per cui il condizionale è ancora d'obbligo. Nessuna delle parti interessate ha confermato o smentito l'indiscrezione, ma si sono limitati a fare no comment sulla vicenda.

Le parole del ballerino e conduttore televisivo

A proposito dei tradimenti di De Martino, il ballerino e conduttore televisivo aveva dichiarato a Fabio Fazio durante la trasmissione Che Tempo Che Fa:

Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale.

La versione di Belen Rodriguez

Se Stefano De Martino resta sul vago, Belen Rodriguez invece parla senza mezzi termini. Durante l'intervista di ieri, 3 dicembre 2023, a Domenica In, la showgirl argentina ha dichiarato a Mara Venier:

Non è finita per un tradimento, è iniziata con un tradimento; ho contatto anche quelle signorine, sono state carine, hanno ammesso subito tutto, una decina, sono arrivata a dodici.

Dunque i tradimenti del ballerino ammonterebbero a ben dodici. Belen inoltre ha ammesso di essere stata depressa nell'ultimo anno proprio a causa dell'amore che provava nei confronti dell'ormai ex compagno. La showgirl ha anche ammesso che:

L’ultima volta con Stefano De Martino non è neppure iniziata, non ha saputo essere un marito, perché non mi ha amato. L’ho lasciato con una lettera.

