Stefano Massini, chi è il primo italiano che ha vinto il Tony Award

Scrittore e drammaturgo molto apprezzato, Stefano Massini ha all'attivo tante opere teatrali di livello. Da sempre molto riservato, vediamo chi è e quali sono le curiosità sulla sua vita privata.

Stefano Massini: chi è lo scrittore e drammaturgo italiano

Classe 1975, Stefano Massini è nato il 22 settembre a Firenze, sotto il segno zodiacale della Vergine. Dopo il diploma al Liceo classico Dante Alighieri si è laureato in Lettere Antiche presso l’Università della sua città. All'età di 24 anni ha iniziato a frequentare l'ambiente teatrale, collaborando al Maggio Musicale Fiorentino.

Nel 2001 Stefano è diventato assistente volontario di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano e ha iniziato a perfezionare le sue doti di scrittura scenica. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2005, quando ha vinto Premio Tondelli per l’opera originale L’odore assordante del bianco. Da questo momento in poi, Massini è diventato un nome di punta del teatro italiano.

Tra i suoi testi teatrali più importanti ci sono: Processo a Dio, Memorie del boia, La fine di Shavuoth, L’odore assordante del bianco, Trittico delle Gabbie, Donna non rieducabile. Memorandum su Anna Politkovskaja, Lehman Trilogy, 7 minuti e Stato contro Nolan. Tra i tanti premi ricevuti nella sua carriera, vale la pena menzionare i 5 Tony Award per Lehman Trilogy: prima di lui non lo aveva vinto nessun italiano.

Consulente del Piccolo Teatro di Milano dal 2015 al 2020, Massini ha debuttato anche in televisione, nel programma Piazzapulita in onda su La7, e come collaboratore de La Repubblica. Nel 2024, è stato invitato al Festival di Sanremo in compagnia di Paolo Jannacci per presentare il suo testo L'uomo nel lampo, dedicato al tema delle morti bianche.

Stefano Massini, moglie e figli: chi sono?

Per quanto riguarda la vita privata, si hanno pochissime informazioni. Stefano Massini ha una moglie? Nel 2015, nel corso di un'intervista al blog StoriediKatia di Katia Ippeso, ha ammesso di avere una compagna. Si tratta dell'interprete fiorentina Luisa Cattaneo, al suo fianco dal 2001. Lo scrittore ha dichiarato:

L’arte? Non è una solitudine totale. C’è Luisa, che è l’attrice che ha interpretato molti dei miei testi ed è la mia compagna di 14 anni. E con noi Brownie (il cane, ndr), ma quello già lo conosce, è la vera star, l’elemento fondamentale della mia scrittura.

Ad oggi, essendo trascorsi 9 anni dall'intervista alla Ippeso, non sappiamo se i due abbiano ancora un legame. Stefano Massini non ha mai parlato di eventuali figli.

Stefano Massini, famiglia: chi sono i genitori?

Non abbiamo informazioni sulla famiglia di Stefano Massini. Non ha mai parlato apertamente dei genitori, per cui possiamo soltanto ipotizzare che siano originari di Firenze o di zone limitrofe.

Stefano Massini: dove vive?

Stefano Massini non ha mai nascosto il suo amore per la campagna toscana. Non ama il trambusto della città e vive in una casa in collina immersa tra gli ulivi. La dimora si trova in Toscana, ma non sappiamo in quale zona.

Stefano Massini: il suo orientamento politico

Estimatore di Sandro Pertini, l'orientamento politico di Stefano Massini è sicuramente più a sinistra che a destra. Spesso ha criticato il Partito Democratico, sottolineando che, in realtà, "non è mai nato".

Stefano Massini, l'altezza

Stefano Massini è alto 1,74 centimetri.