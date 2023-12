Uno spettacolo di stelle cadenti nel mese di dicembre 2023: ecco quando e dove vederle

Nel mese di dicembre ci attende uno spettacolo unico nel cielo: è in arrivo una pioggia di stelle cadenti dal nome di Geminidi, che è la seconda più importante dopo le Perseidi di agosto. Il fenomeno sarà visibile dalla Terra tra il 10 e il 15 dicembre.

Se avete dei "desideri" che vorreste esprimere e realizzare per Natale, questo potrebbe essere il momento perfetto per alzare lo sguardo al cielo.

Ecco quando e dove vedere lo spettacolo delle stelle cadenti a dicembre 2023: le date e alcune curiosità sul fenomeno.

Stelle cadenti a dicembre 2023: quando e dove vederle

Non solo ad agosto - con l'attesissima notte di San Lorenzo -, ma anche a dicembre possiamo ammirare un meraviglioso spettacolo di stelle cadenti: lo "sciame meteorico" deriverebbe dalla cometa 46P/Wirtanen, che è stata scoperta nel 1948 e orbita attorno al Sole ogni 5,4 anni.

Alzate gli occhi al cielo nella notte tra il 13 e il 14 dicembre per ammirare lo spettacolo: si stimano almeno 40 meteore all’ora. Lo sciame sarà particolarmente visibile intorno alle 18.00, e riconoscere queste meravigliose stelle non sarà affatto difficile.

Le stelle cadenti infatti sono visibili a occhio nudo da luoghi generalmente non troppo illuminati: il consiglio è quello di allontanarsi dalle città e raggiungere una collina o un luogo di periferia dove poter godersi la vista (sperando in condizioni meteo favorevoli).

L'origine delle Geminidi

Queste stelle cadenti di dicembre vengono chiamate Geminidi, dalla costellazione dei Gemelli che è la posizione in cielo da cui queste meteoriti sembrano avere origine. In realtà, deriva dai frammenti lasciati dall'asteroide, il 3200 Phaeton.

Questo asteroide, in occasione di dicembre 2023, passerà "vicino" alla Terra a una distanza tale da non creare pericoli. E fino al 2093 non sono previsti passaggi più ravvicinati al nostro pianeta: meglio quindi non perdere questa occasione!

Il meraviglioso spettacolo, che si ripete ogni anno, è visibile solamente quando la Terra attraversa la coda di detriti lasciata dall'asteroide, le cui polveri attraversano la nostra atmosfera, bruciando nel cielo.

Quest'anno sarà un momento particolarmente favorevole per vedere questo sciame meteorico, in quanto non vi saranno altri disturbi con la fase di Luna Nuova.

Come vedere le stelle cadenti

Per vedere chiaramente le stelle cadenti ed esprimente i desideri, è importante scegliere il luogo migliore: lontano dalla città e dalle luci artificiali, magari su una collina o immersi nella natura.

Come ha spiegato l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio comunale di Persiceto

le Geminidi sono numerose anche se poco appariscenti: è uno sciame molto più ricco delle celebri Perseidi di Agosto. Quindi è probabile che, se sarà sereno e ci sarà la determinazione di osservare il cielo nella notte a cavallo del 13 e 14 dicembre, si potrà assistere ad un bellissimo fenomeno di origine celeste.

Lo spettacolo è visibile dall'Italia a partire dalle 18, con picco alle ore 22:30: per non perdere lo spettacolo dovrete volgere lo sguardo verso il cielo notturno a est, nord - est, verso la costellazione dei Gemelli e sopra la costellazione di Orione.