Martedì 25 ottobre è la data definitiva per il concerto di Sting, cantautore apprezzato in tutto il mondo grazie ai suoi successi senza tempo. Tutto ciò che bisogna sapere prima di partecipare.

Sting è pronto a calcare il palco milanese e i suoi fan ad accoglierlo con tutto il calore possibile. Milano è solo fra le tante date, in parte anche già concluse, che lo vedranno impegnato e in giro per il mondo fino ad aprile 2023, data in cui concluderà il suo tour mondiale a Las Vegas presso il Caesars Palace.

Non mancheranno sul palco i vecchi classici che lo hanno consacrato come un big della musica a livello mondiale: Roxanna, Message in a Bottle, Englishman in New York e altri ancora. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare al concerto preparati: orari, scaletta e come raggiungere il Mediolanum forum.

Sting in concerto stasera 25 ottobre al Mediolanum forum, ecco cosa sapere

Il Mediolanum Forum di Assago sta per accogliere uno dei pilastri della musica internazionale, Sting. Il cantautore britannico, leva 1951, ha iniziato il suo tour mondiale “My Songs” per promuovere l’uscita, nel 24 maggio 2019, del suo tredicesimo album festeggiando così 25 anni da solista. Il tour è infatti iniziato nel mese di maggio del 2019 a Parigi, avrebbe dovuto proseguire nel 2020 ma, causa Covid, è stato momentaneamente interrotto e ripreso lunedì 27 settembre 2021 al teatro Antico di Taormina. Vediamo insieme come raggiungere il concertoche inizierà alle 21.00.

Come raggiungere il Mediolanum Forum ad Assago (Milano)

Il concerto è facilmente raggiungibile sia in macchina che con i mezzi pubblici: ecco qualche informazione utile per evitare brutte sorprese.

In Macchina

Il Forum di Assago, a tre chilometri dal centro città, è raggiungibile attraverso l’uscita autostradale Assago-Milanofiori situata all’incrocio del tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la tangenziale Ovest di Milano. Una volta arrivati non sarà difficile trovare parcheggio, infatti, vicino al Forum sono presenti 2.000 posti auto a cui si aggiungono i posti interni allo stesso complesso.

Con i mezzi pubblici

É inoltre possibile raggiungere il Mediolanum Forum comodamente grazie ad una fermata riservata al Forum della Linea 2 (verde) della Metropolitana. La fermata è Assago - Milanofiori Forum, a sole 7 fermate da Cadorna. Se invece arrivate dagli aeroporti di Milano Malpensa o Linate potete raggiungere la stazione Centrale o piazzale Cadorna in autobus.

La scaletta del concerto: in che ordine Sting canterà le sue canzoni

Ecco quali sono le canzoni che Sting canterà sul palco Milanese a partire dalle ore 21.00, immancabili i vecchi classici che lo hanno reso famoso in tutto il mondo:

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

If It’s Love

For Her Love

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Spirits in the Material World

Brand New Day

Shape of My Heart

What Could Have Been

Whenever I Say Your Name

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile