Negli anni, X Factor ci ha insegnato a tenere sempre a portata di mano un pacchetto di fazzoletti: spesso i testi di una canzone e la storia che si cela dietro la loro creazione raccontano sentimenti e attimi di vita che fanno inevitabilmente emozionare.

È il caso dei STT, due fratelli rapper che si sono distinti nella prima giornata di audizioni di X Factor con un brano inedito, Oh Mama, che ha conquistato e fatto commuovere tutti, ma proprio tutti, compresi i giudici e la presentatrice dello show, la cantante Francesca Michielin.



Chi sono gli STT: cosa sapere sul duo rapper

Save ed Esse: sono questi i nomi d’arte del duo che compone gli STT. Si tratta di due fratelli siciliani che vivono a Vicenza, la città veneta dove hanno potuto dare inizio al loro sogno di diventare cantanti rap.

Sul palco di X Factor si presentano con un loro inedito, Oh Mama, in cui gli STT raccontano, senza filtri, un capitolo molto difficile della loro vita, quando sono stati costretti a lasciare la propria casa dopo lo sfratto e hanno vissuto nella cantina di un’amica della loro madre.

Il testo della canzone esprime tutta la sofferenza che hanno provato, la rabbia e la paura di restare senza casa, cui si unisce quella voglia di riscatto, di rivalsa, che è venuta fuori dal loro modo di cantare, così puro e sincero.

Per la potenza delle parole e il coraggio dimostrato nel raccontare la dolorosa verità sul loro vissuto, tutti i giudici sono stati conquistati dagli STT e dalla loro performance, terminata con un caldo e sentito abbraccio tra i due fratelli.

Con il pubblico in adorazione, la giuria con occhi lucidi e uno sguardo rapito, il verdetto non poteva che essere positivo, e gli STT hanno guadagnano ben quattro sì, passando alla fase successiva del talent-show, così come la giovane cantautrice Lucrezia Maria Fioritti.

Ci aspettiamo grandi cose da questi due giovani che, con un perfetto mix di musica e parole che lasciano il segno, sapranno senza dubbio continuare ad emozionare – e, perché no, a far commuovere ancora – il pubblico di X Factor.