È bastato un breve video sul profilo Twitter di Studio Ghibli per scatenare gli appassionati: nessuna didascalia, solo infinita suspense per il misterioso progetto che per la prima volta vede lo studio di animazione di Hayao Miyazaki al lavoro insieme a Lucasfilm, la casa di produzione delle celebri saghe di Star Wars e Indiana Jones. Si azzardano già diverse ipotesi.

Studio Ghibli e Lucasfilm per la prima volta insieme

Vantano innumerevoli appassionati in tutto il mondo le due case di produzione che negli ultimi decenni hanno regalato emozioni e spettacolari avventure, assicurandosi un posto d’onore nella storia del cinema. Studio Ghibli nasce negli anni ‘80 in Giappone e da allora i film anime del regista fondatore, Hayao Miyazaki, hanno trovato fedelissimi spettatori in patria e in occidente, riscontrando larga approvazione anche presso la critica.

Si prospetta quindi spettacolare la sua collaborazione con Lucasfilm, la casa di produzione di George Lucas, che a sua volta, dagli anni ‘70, ha regalato prodotti cinematografici diventati cult per intere generazioni: impossibile non conoscere le saghe di Star Wars e Indiana Jones. Nel complesso le due celebri case hanno accumulato nei decenni fama e riconoscimenti, tra cui anche diversi premi Oscar.

L’annuncio del progetto è stato sorprendente quanto misterioso: un teaser su Twitter di 15 secondi senza alcun commento accosta i loghi delle due case. Tanto basta per mandare in visibilio gli ammiratori e creare un’attesa senza precedenti. Quale sarà il frutto di questa collaborazione?

Grande attesa per il misterioso progetto: qualche anticipazione

Difficile indovinare cosa esattamente l’annuncio nasconda. Domande e ipotesi stanno già circolando. Sarà una collaborazione prolungata o dedicata a un solo prodotto? Saranno realizzati una serie o un film? Al momento è impossibile rispondere, ma già qualche affinità tra i due colossi è stata notata in Star Wars: Visions, la serie prodotta da Lucasfilm di cortometraggi in stile anime.

L’ipotesi di un’interazione che riguardi questo particolare prodotto rimane la più plausibile, ma staremo all’erta per scoprire tutti i dettagli.

Leggi anche: Su Netflix c'è un film thriller cult da vedere assolutamente