L'attesissimo sci-fi con Adam Sandler è uscito su Netflix: titolo, trama, cast e curiosità

Il nuovo ed attesissimo film sci-fi con Adam Sandler è finalmente su Netflix. I fan del genere cinematografico e dell'attore statunitense non stavano più nella pelle, ma la loro attesa è diventata una gioia dopo aver visto il titolo disponibile sulla piattaforma streaming. Scopriamo tutti i dettagli di questa pellicola ed alcune curiosità.

L'attesissimo sci-fi con Adam Sandler è uscito su Netflix: titolo, trama, cast, data di uscita

Se gli amanti del genere conoscono già a memoria il nome del film, questo è ignoto ad altri appassionati di cinema. Il nome della pellicola, dunque, è: Spaceman. Facile dedurre, già dal titolo, che si tratta di un film ambientato nello spazio e che la trama ruota intorno ad argomenti fantascientifici.

La storia narra di Jakub Procházka, un astrofisico ceco che accetta una missione molto rischiosa, tanto da essere rifiutata dalla maggior parte delle Nazioni del mondo. La Repubblica Ceca, nel film, decide dunque di tentare questa impresa spaziale: esplorare per otto mesi una nuvola di polvere e particelle, chiamata Chopra.

Jakub accetta tale incarico solo per riscattare il suo cognome in quanto collegato ad un esponente di spicco del Partito Comunista della Cecoslovacchia che in passato si era fatto odiare dal suo popolo. Sebbene sia molto motivato a portare a termine questa missione, Jakub Procházka deve mettere in conto molte difficoltà, tra cui l'estrema solitudine e la depressione. L'incontro con una creatura nello spazio, però, gli tirerà su il morale.

Il cast di Spaceman è composto da pochi attori, ma sono tutti grandi nomi. Tralasciando il protagonista Adam Sandler, vi sono: Carey Mulligan, candidata in passato a 3 Premi Oscar, Kunal Nayyar, popolare per il suo ruolo in The Big Bang Theory, e Isabella Rossellini, attrice italo-americana vincitrice del David di Donatello alla carriera nel 2023.

Spaceman è uscito su Netflix il 1 marzo 2024. Dalla data appena menzionata è disponibile anche in Italia.

Le curiosità sul film: libro, riprese, distribuzione

Non tutti sanno che il film Spaceman è l'adattamento di un romanzo scritto nel 2017 da Jaroslav Kalfar, scrittore ceco nato a Praga nel 1988. Il titolo del libro da cui è stata tratta la pellicola con Adam Sandler è: Il cosmonauta.

Le riprese del film sono avvenute in due continenti: America ed Europa. Le prime scene di Spaceman sono state girate a New York City il 19 aprile 2021, mentre le ultime scene sono state girate in Repubblica Ceca, il 1 luglio dello stesso anno.

Il primo trailer del film è stato distribuito il 19 dicembre 2023, poco più di due mesi fa, mentre la pellicola è stata presentata al prestigioso Festival internazionale del cinema di Berlino, nel mese di febbraio 2024.

Leggi anche: I 6 film da non perdere se hai amato "Past Lives"