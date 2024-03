Su Netflix torna Lindsay Lohan con una commedia romantica all'insegna dell'amore

Gli amanti di Genitori in Trappola conoscono a memoria le battute recitate da Lindsay Lohan che, sin dalla giovane età, presta il suo volto in diverse commedie romantiche.

Il suo talento spicca ora in un nuovo film targato Netflix: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova pellicola con Lindsay Lohan.

Irish Wish: il nuovo film su Netflix con Lindsay Lohan

Negli ultimi anni Lindsay Lohan ha fatto il suo ritorno nel mondo cinematografico e in particolare modo sulla piattaforma Netflix e, dopo il film di Natale Falling for Christmas, arriva ora con una nuova commedia romantica.

Il suo talento per questo genere spicca nuovamente sullo schermo, dopo il grande successo ottenuto con film come Mean Girls, Baciati dalla sfortuna e Genitori in trappola, alcuni dei titoli che hanno sancito la fama di Lindsay Lohan.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli sul nuovo film con protagonista l'attrice statunitense.

Lindsay Lohan torna protagonista di una commedia romantica su Netflix

Oltre ai film di Wes Anderson, Netflix presenta nel suo catalogo diversi titoli, tra cui Irish Wish, la nuova pellicola con protagonista Lindsay Lohan.

Nei panni di Maddie, l'attrice interpreta un'editrice alle prese con il lancio del best-seller Due cuori irlandesi di Paul, scrittore di cui è segretamente innamorata.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, fin quando Paul non le rivela di dover parlare di una cosa importante: i sogni di una dichiarazione d'amore svaniscono però dopo aver rivelato all'editrice di voler scrivere un secondo libro con lei.

La situazione peggiora quando, durante la serata, Paul conosce Emma, amica di Maddie: tra i due sarà un vero e proprio colpo di fulmine, decidendo in pochi mesi di convolare a nozze.

Il trasferimento in Irlanda per il lieto evento diviene una vera e propria avventura, in cui Maddie esprimerà il desiderio di sposare lei Paul, cambiando per sempre le sorti del destino dei protagonisti.

La nuova commedia romantica con un'irriverente Lindsay Lohan

La possibilità che i desideri possano essere esauditi è bassa ma mai nulla: questo è il caso di Maddie, il cui desiderio verrà ascoltato da Santa Brigida.

La protagonista si ritroverà così all'indomani nel letto con Paul, vestendo lei i panni della sposa.

L'amore provato per lo scrittore verrà però messo a dura prova dopo l'incontro con il fotografo delle nozze, con cui Maddie sarà costretta a passare una serata a causa di una tempesta.

Sarà vero l'amore per Paul? Per rispondere alla domanda basta vedere la nuova commedia romantica su Netflix.

Irish Wish: il cast della commedia su Netflix

A interpretare i panni di Maddie è Lindsay Lohan, anche produttrice della commedia romantica su Netflix, la quale porta sul set anche suo fratello minore Dakota, interprete del testimone di Paul.

Al cast si aggiungono anche:

• Jane Seymour;

• Elizabeth Tan;

• Ed Speleers;

• Alexander Vlahos;

• Ayesha Curry.

