Un film insolito su un amore indimenticabile: ecco il titolo da non perdere su Netflix

Tanti sono i film d'amore presenti su Netflix ma, nella lunga lista, vi è un titolo che è pronto a conquistare tutti gli appassionati al genere.

La storia d'amore insolita tra i protagonisti rende il titolo indimenticabile: ecco il film da vedere su Netflix.

Il film insolito di un amore indimenticabile su Netflix: ecco il titolo

Nel suo catalogo Netflix è ricco di film romantici che hanno conquistato il cuore degli abbonati e, tra questi, vi è Quattro metà, uno dei titoli recenti appartenente al genere romantico.

Il tema dell'anima gemella è la base su cui si fonda alla pellicola, mettendo a dura prova l'amore dei protagonisti nell'impervia avventura della vita.

Ogni scelta può portare a un destino diverso e a esserne testimonianza è la trama di Quattro metà: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quattro metà: la trama del film d'amore su Netflix

Il cinema italiano continua a sviluppare un forte interesse nei confronti dei film romantici, come rivela la produzione di titoli appartenenti a questo genere.

Tratta dall'omonimo romanzo di Martino Coli, presente nel film in veste di sceneggiatore, la pellicola affronta le dinamiche sentimentali dal punto di vista dei giovani protagonisti, i quali devono fare i conti con i problemi e dilemmi che li contraddistinguono.

Quattro sono i protagonisti del film, i quali compongono due coppie in cui la somiglianza li ha portati a intraprendere queste relazioni, per scoprire poi alla fine le diversità che li contraddistinguono.

Gli opposti si attraggono? Questa la domanda che si pongono i protagonisti e ai quali gli spettatori devono trovare una risposta, potendo vedere queste dinamiche messe in scena da alcuni volti molto amati e noti del cinema italiano.

Quattro metà su Netflix: il cast del film d'amore indimenticabile

Chiara, Matteo, Giulia e Dario sono i quattro protagonisti della pellicola Netflix, i quali sono interpretati da alcuni dei volti più amati del cinema italiano.

Tra questi vi è Matilde Gioli, interprete de Il capitale umano e della fiction Rai Doc-Nelle tue mani, a cui si affianca un altro volto molto amato in Rai, Matteo Martari, attore noto per i suoi ruoli in Cuori e nel film La Dea fortuna.

A loro si aggiungono Ilenia Pastorelli, attrice nei film Benedetta Follia e Non ci resta che il crimine e Giuseppe Maggio, attore noto per i suoi ruoli in Amore 14 e Un fantastico via vai.

Per poter giungere alla verità, non resta che accedere a Netflix e vedere la pellicola Quattro metà.

Leggi anche: Netflix, la lista dei 5 film migliori che usciranno ad aprile: tutti i titoli