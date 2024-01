Su Netflix c'è un film d'azione che non tutti riescono a finire: qual è il mistero?

Su Netflix il misterioso caso di un film d'azione che non tutti riescono a finire: scopriamo qual è il titolo che ha destato l'attenzione.

È uno dei film più visti sulla piattaforma più famosa nel mondo, eppure non tutti gli spettatori sono riusciti a giungere al finale del film.

C'è infatti un titolo su Netflix che ha attirato l'attenzione della critica: scopriamo qual è e cosa si nasconde nella trama.

Lift, il film su Netflix che non tutti riescono a finire

In vista degli Oscar, sono tanti i prodotti che si possono recuperare su Netflix, come il corto di Wes Anderson candidato all'ambito premio, ma ci sono anche altri titoli che non sembrano richiamare la stessa attenzione.

È questo il caso di Lift che, nonostante sia primo nella classifica della piattaforma, ha raccolto molte critiche a riguardo, portando molti spettatori a non riuscire a terminare la pellicola.

Non ci resta allora che chiedere come mai il film sia così tanto visto nonostante le numerose polemiche a riguardo.

La trama di Lift, il film su Netflix con Kevin Hart

È sbarcato su Netflix con tante aspettative, raggiungendo i primi posti nella classifica, eppure Lift non ha convinto del tutto gli spettatori.

Con un cast di rilievo, composto da Kevin Hart, Ursula Corbero e Vincent D'Onofrio, Lift racconta la storia di un ladro professionista che, assieme alla sua banda, ha l'obiettivo di rubare mezzo miliardi di dollari in gettoni d'oro.

Il prezioso bottino è però rinchiuso nella cassaforte di un aereo, che diviene così il vero oggetto del furto.

L'impresa sarà ardua ma molti degli spettatori non sono riusciti a raggiungere il finale del film per alcuni motivi in particolare.

Perché gli spettatori non sono riusciti a finire Lift?

Tanti sono i film thriller disponibili su Netflix da non perdere e tra questi sembra non rientrare Lift, criticato da molti degli spettatori che non sono giunti neanche al finale della pellicola.

L'uscita del film comico d'azione era prevista tempo addietro ma, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, Lift è arrivato su Netflix solo nel 2024, mantenendo alte le aspettative.

Sono state forse proprio queste a rovinare il film che, molti degli spettatori, non hanno neanche finito, pubblicando le loro recensioni sui social:

Film terribile. Ci ho rinunciato dopo venti minuti perché non aveva senso.

E ancora:

Il mio cervello ha iniziato a proteggersi da solo dimenticando ogni dettaglio.

Allora non ci resta che chiedersi come mai il film, nonostante le ampie critiche, sia nelle prime posizioni in classifica Netflix.

Le prime posizioni in classifica Netflix di Lift nonostante le critiche

I giudizi negativi non sembrano però aver fermato Lift nel raggiungere le prime posizioni nella classifica, portando molti a chiedersi il perché di questa situazione.

La risposta è in realtà molto semplice: a causa dello sciopero degli sceneggiatori, sono molti i prodotti ancora in stand-by, portando così a un'assenza di film e serie tv sulle piattaforme.

Lift è così una delle ultime novità uscite su Netflix, divenendo così uno dei pochi prodotti da poter vedere sulla piattaforma, in cui è assente il solito ventaglio di scelte.

A questo si aggiunge anche la scelta di un cast che sulla piattaforma ha molto consenso: tanti sono infatti gli spettacoli di Kevin Hart presenti sulla Netflix, che vengono subito consigliati al termine della visione del film.

Netflix ha così deciso di sfruttare l'algoritmo, lasciando spazio a questi grandi volti per divenire protagonisti dei film, mossa però che non sempre porta a buoni risultati.

