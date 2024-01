Su Netflix arriva un film commovente con Julia Roberts da vedere in famiglia

Il catalogo di Netflix si arricchisce il 1° gennaio. A inizio anno possiamo vedere per la prima volta o rivedere un film che ha commosso grandi e piccini e che ci regala un messaggio semplice, quanto efficace.

È una storia che parla di inclusione, di ostacoli e difficoltà, ma soprattutto di come tutto questo può essere affrontato… se solo si guardano le cose dalla giusta prospettiva.

Tratto dal romanzo di R.J. Palacio, questo film ora disponibile anche su una delle piattaforme streaming più utilizzate e amate, ci può far cominciare l’anno con il piede giusto, consapevoli che questo mondo ha sempre più bisogno di gentilezza.

Su Netflix un film commovente con Julia Roberts nei panni di una mamma coraggiosa e gentile

Come ci si può affacciare al mondo quando la propria diversità è così evidente? È questa la domanda cui ci pone di fronte un film, uscito nelle sale nel 2017 e che quest’anno approda su Netflix.

Una pellicola delicata che, oltre a una storia davvero straordinaria, è tenuta su da un formidabile cast in cui compare anche Julia Roberts. La bella attrice, divenuta ormai un’icona di Hollywood, interpreta una mamma coraggiosa e gentile che accompagna suo figlio Auggie nell’esplorazione di un mondo non poi così pronto ad accettarlo.

Auggie, infatti, è affetto dalla sindrome di Treacher Collins e, per questo, presenta una grave malformazione cranio-facciale. Proprio per tenerlo lontano dagli occhi indiscreti, e spesso cattivi, del mondo, i genitori avevano deciso di non mandarlo a scuola.

Ma arriva per tutti il momento di confrontarsi con il mondo. Eppure non tutti sono capaci di cambiarlo come riesce a fare Auggie.

Il film di cui stiamo parlando è Wonder, diretto da Stephen Chbosky e tratto dal romanzo omonimo di R.J. Palacio. La stessa Julia Roberts ha dichiarato di aver letto il libro:

E l’ho portato a casa ai miei figli. L’abbiamo letto tutti insieme e ci siamo commossi come famiglia. Ne sono venute fuori conversazioni fantastiche, idee, pensieri e sentimenti…

Wonder, la trama: di cosa parla il film ora su Netflix

Wonder è la storia di August Pullman, anche chiamato Auggie. Ha 11 anni e ha una grave malformazione cranio-facciale: la sua malattia lo ha portato a dover subire ben 27 interventi.

Arriva per Auggie il momento di confrontarsi con il mondo. I genitori lo iscrivono in una scuola privata per frequentare la prima media. Com’è facile immaginare, le reazioni degli altri bambini non sono delle migliori e Auggie si trova a misurarsi con sguardi curiosi, risatine soppresse, ma anche veri e propri atti di bullismo, in particolare da parte di Julian.

La pellicola ci porta nell’uragano di sentimenti di Auggie, ma non solo. Esploriamo sì la sua amicizia con Jack, l’unico ragazzo che a scuola lo tratta con gentilezza, ma notiamo anche come tutti gli altri personaggi che gli ruotano attorno – dai genitori, alla sorella, fino anche ai bulli della scuola – imparino pian piano a cambiare prospettiva. A guardare non solo Auggie, ma anche il mondo intero, con occhi diversi.

Wonder: il cast completo

A rendere ancor più efficace Wonder è anche il magnifico cast. Come abbiamo già detto, Julia Roberts interpreta Isabel Pullman, la mamma di Auggie. Isabel ride, gioca, piange e soffre con il figlio, ma soprattutto non gli nega mai comprensione e appoggio.

Il bravissimo Jacob Tremblay veste i panni di Auggie. Lo abbiamo già visto in altre ottime interpretazioni, per esempio nell’horror firmato da Flanagan, Somnia, del 2016 o nel drammatico Room nell’anno precedente.

A completare il cast ci sono:

• Owen Wilson nei panni del papà di Auggie, Nate Pullman;

• Izabela Vidovic nel ruolo di Olivia Pullman;

• Mandy Patinkin che interpreta il preside Tushman;

• Noah Jupe nel ruolo del nuovo amico di Auggie, Jack Will;

• Bryce Gheisar a interpretare il bullo Julian Albans.

Wonder arriva su Netflix e anticipa l’uscita dello spin-off il 4 gennaio

L’arrivo di Wonder nel catalogo Netflix non è casuale. Al cinema, infatti, sta per arrivare anche lo spin-off di questo fortunatissimo film: parliamo di Wonder- White bird, diretto da Marc Forster e adattamento del romanzo a fumetti, della stessa autrice del romanzo, A wonder story- il libro di Julian.

È, infatti, proprio Julian, espulso da scuola per i suoi atti di bullismo nei confronti di Auggie, a rappresentare il filo conduttore tra le due pellicole. Bryce Gheisar torna, dunque, a interpretare Julian, ormai cresciuto.

Il tutto comincia con la visita della nonna Sara, la quale decide di raccontare della sua infanzia durante la seconda guerra mondiale. Sara ci riporta nella Francia di quel periodo e di come è riuscita a scappare dai nazisti grazie all’incontro con un suo coetaneo, di nome Julian, proprio come suo nipote. Effetto da poliomielite, e tenuto a distanza dalla stessa Sara in precedenza, Julian diventerà uno dei suoi più grandi amici.

Pur avendo solo un lieve filo conduttore, sia Wonder che il suo spin-off hanno un obiettivo comune: attraverso i tentativi di Sara di sensibilizzare Julian, anche lo spettatore scopre l’importanza di praticare l’arte della gentilezza.

