Su Netflix c'è un film da non perdere con Massimiliano Gallo diretto da un grande regista

Se non lo hai ancora visto, devi recuperarlo. In questo film su Netflix c’è il bravissimo Massimiliano Gallo, diretto da uno dei migliori registi italiani di sempre.

Il cinema italiano non è fatto solo di commedie e film romantici, ma anche di pellicole che parlano direttamente alla nostra anima e ci aiutano a crescere.

È proprio uno di questi delicati film che Netflix ci permette di rivedere o di vedere per la prima volta in assoluto. L’arrivo di questa pellicola nel catalogo di uno dei servizi di streaming più utilizzati risale al 2021, anno stesso della sua uscita nelle sale cinematografiche.

Quando è il momento giusto per guardarlo? Probabilmente, quando vogliamo guardarci dentro e ricordare quel delicatissimo rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Su Netflix il bellissimo film con Massimiliano Gallo

E parliamo anche di un film che vede un bravissimo attore, Massimiliano Gallo, interpretare uno dei personaggi di una famiglia molto particolare. L’attore ha una lunga filmografia alle spalle, sia nel cinema – solo per fare alcuni esempi, lo ritroviamo in Fortàpasc, Mine vaganti e Il silenzio grande – sia per quanto riguarda la televisione – lo abbiamo visto, infatti, in Imma Tataranni, Napoli millenaria e molto altro.

Non solo, perché questo film, ora disponibile nel catalogo Netflix, viene dal genio di uno dei registi di cui il nostro Paese può andare fiero. Parliamo di Paolo Sorrentino che ci ha già regalato pellicole indimenticabili come Le conseguenze dell’amore, L’amico di famiglia e Youth- la giovinezza.

Ma Sorrentino, con questo film, si spinge oltre, mettendosi a nudo in una storia che parla di lui, ma in fondo, parla un po’ di tutti noi. Un film che evidenzia l’importanza di riconoscere sempre le proprie radici, ricordare gli eventi che ci hanno segnato e farci ripercorrere i passi della crescita.

Parliamo di uno dei suoi lavori più recenti, uscito nelle sale italiane nel 2021: il film si chiama È stata la mano di Dio ed è ora disponibile su Netflix.

È stata la mano di Dio: trama e di cosa parla

La pellicola, che precede l’ultimo lavoro del regista, Parthenope, che uscirà nel 2024, è ambientata a Napoli e vede protagonista Fabietto Schisa, un adolescente che vive con i genitori e i fratelli, ma è anche circondato da un’ampia schiera di parenti che tengono molto l’uno all’altro.

La vita di Fabietto, però, è destinata a cambiare in tempi molto rapidi. Si troverà a doversi confrontare con la morte dei genitori, a causa di un incidente. Lui stesso avrebbe potuto finire quel giorno assieme al madre e al padre, ma a “salvarlo” è stata la mano di Dio: la partita Napoli-Empoli, fondamentale per Fabietto che avrebbe visto il suo idolo giocare, Diego Armando Maradona, da poco acquistato dal Napoli.

La morte dei genitori cambierà totalmente la sua vita e che lo spronerà a cominciare a pensare di trasferirsi a Roma per avverare il “sogno del cinema”. Tra le confessioni di alcuni parenti, le prime esperienze sessuali, gli studi di cinematografia e molto altro, Sorrentino ci accompagna nel passaggio di Fabietto dall’età della spensieratezza a l’età adulta.

Massimiliano Gallo e non solo: il cast del film

Sorrentino cura ogni dettaglio. Il cast non presenta solo attori conosciuti e amati come il già citato Massimiliano Gallo. Quest’ultimo, nel ruolo di Franco, viene affiancato da un’altra bravissima attrice, Luisa Ranieri, che interpreta sua moglie Patrizia.

A interpretare Fabietto, c’è, invece, il giovane Filippo Scotti che è proprio con È stata la mano di Dio che ha avuto la possibilità di recitare nel ruolo di protagonista.

Nel cast ci sono anche:

• Toni Servillo , nei panni del padre di Fabietto, Saverio;

• Teresa Saponangelo che interpreta Maria, la madre di Fabietto;

• Betty Pedrazzi nel ruolo della Baronessa Focale;

• Marlon Joubert nel ruolo di Marchino, il fratello del protagonista.

Dove e quando vedere È stata la mano di Dio

Il film è stato presentato in anteprima il 2 settembre 2021 alla Mostra di Venezia. Nel 2022 ha ottenuto la candidatura per il miglior film internazionale agli Oscar e ha vinto il David di Donatello per miglior film, miglior regista, migliore attrice non protagonista a Teresa Saponangelo, migliore autore della fotografia a Daria D’Antonio e il David Giovani.

Gli italiani lo hanno potuto vedere nelle sale cinematografiche nel novembre 2021. Oggi, È stata la mano di Dio è disponibile anche su uno dei servizi di streaming più conosciuti e utilizzati. Netflix ha aggiunto questa pellicola al suo catalogo il 15 dicembre dello stesso anno.

Il film dura 130 minuti ed è la scelta ideale per le sere in cui si è soli a casa, o comunque non c’è il rischio di essere disturbati. La storia di Fabietto, il suo aggrapparsi a quella incredibile figura di Maradona, la sua famiglia, il lutto, la crescita dopo averlo affrontato, sono tematiche che fanno emergere ricordi, emozionare, riflettere.

