Su Netflix, un film drammatico e commovente con Will Smith e non è tra i suoi più famosi

Se hai voglia di un film drammatico che ti faccia scendere qualche lacrima, dovresti vedere questa pellicola con protagonista Will Smith. È molto probabile che tu non la conosca.

Può capitare di avere voglia di vedere film drammatici, magari che riescano a farci scendere una lacrimuccia. In primo luogo, perché si tratta quasi sempre di film coinvolgenti, capaci di farci immedesimare con i personaggi. In secondo luogo, perché spesso raccontano storie, ispirate alla realtà, davvero straordinarie.

E allora perché non pescare dal catalogo Netflix questo film, risalente al 2015, che risponde alla perfezione alle esigenze dello spettatore.

In questa pellicola, emerge uno straordinario – come sempre? – Will Smith. Ma non parliamo di uno dei film più conosciuti di questo talentuoso attore. Non è Sette anime. No, nemmeno La ricerca della felicità. Se stai pensando a Emancipation, sappi che no, non si tratta nemmeno di quello.

Il film drammatico con uno straordinario Will Smith da vedere su Netflix

Il bello di Netflix è che il suo catalogo ci offre la possibilità di visionare film che, per un motivo o per un altro, ci sono sfuggiti non appena usciti.

E, in effetti, in questo caso, la pellicola è passata un po’ in sordina. Ma non parliamo di un film poco interessante. Tutt’altro. Ancor più se si pensa che la trama è ispirata a una storia vera che ha cambiato la vita di ognuno di noi.

Sì, perché parliamo degli sforzi e dell’impegno del dottor Bennet Omalu, medico nigeriano naturalizzato statunitense che per primo scoprì e pubblicò i risultati sull’encefalopatia traumatica cronica (CTE).

La sua storia è stata portata al cinema dal regista Peter Landesman – lo stesso che ha diretto Parkland – il quale ha fatto dato vita a Concussion, conosciuto in Italia come Zona d’ombra.

Il film è ora disponibile nel catalogo Netflix. E vale davvero la pena dargli un’occhiata.

La trama di Zona d’ombra

Bennet Omalu è un medico nigeriano, emigrato a Pittsburgh, che non si è ancora del tutto abituato alla vita negli Stati Uniti. Anche sul lavoro non sembra particolarmente integrato: i colleghi lo guardano con aria di sufficienza e di scherno, a causa dei suoi metodi fuori dal comune.

La svolta arriva, per Omalu, quando gli viene affidata l’autopsia di Mike Webster, una stella del football che, negli ultimi anni di vita, aveva mostrato segni di squilibrio mentale, nonché fortissime emicranie.

E mentre tutto il mondo è convinto che Webster fosse semplicemente diventato pazzo, il dottor Omalu non la pensa così. Si impegna, pagando persino delle indagini più approfondite di tasca sua, a risolvere il mistero del cervello dell’uomo. Ed è a quel punto che Omalu fa una scoperta che rivoluzionerà il mondo: le condizioni di Webster possono essere iscritte in una particolare sindrome – che verrà poi chiamata CTE – causata dall’accumularsi nel tempo di ripetute commozioni celebrali (Concussion, infatti, significa trauma, impatto).

Da qui comincia un’altra lotta da parte di Omalu: convincere la NFL (National Football League) dei rischi e dei danni riportati dai giocatori di football.

La vera storia del dottor Bennet Omalu

Zona d’ombra ha portato per la prima volta sullo schermo la storia della scoperta della CTE, l’encefalopatia traumatica cronica. Tale sindrome è una condizione del cervello che può presentarsi dopo aver subito ripetuti colpi alla testa, come può succedere, infatti, in diversi sport come il football, il pugilato o il wrestling.

Tra i sintomi dell’encefalopatia traumatica cronica si possono verificare:

• cambiamenti dell’umore, con tendenza alla depressione ai pensieri suicidi;

• alterazioni del comportamento, con atti impulsivi o aggressivi;

• perdita di memoria;

• rischio di sviluppare demenza.

Diversi sono i sintomi che si erano manifestati anche in Mark Webster, il giocatore di football soprannominato “Iron Mike” a cui, per primo, fu diagnosticata la CTE.

Fu proprio Omalu, studiando il cervello di Webster, a fare la scoperta. Ma non solo, perché il film è fedele anche nel raccontare le divergenze con i medici della NFL che, quando Omalu presenta le sue scoperte, le ritengono del tutto sbagliate.

Fu solo nel 2009, ben sette anni dopo la scoperta di Omalu, che la NFL riconobbe il collegamento tra le commozioni cerebrali nel football e la CTE.

Zona d’ombra, non solo Will Smith: il cast

Nel film spicca un incredibile Will Smith, che interpreta proprio il ruolo di Bennet Omalu. D’altra parte, questo attore ha sempre regalato incredibili interpretazioni che ci hanno fatto commuovere ed emozionare.

Al suo fianco, nei panni del dottor Julian Bailes, anche l’incredibile Alec Baldwin (Pearl Harbor, The Departed, La custode di mia sorella).

Nel film compaiono anche David Morse, nei panni di Mark Webster, Albert Brooks, che interpreta il dottor Cyril Wecht e Gugu Mbatha-Raw, nel ruolo di Prema Mutiso.

