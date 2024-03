Un film fantastico che tiene col fiato sospeso è uscito su Netflix: tutti i dettagli

Se siete alla ricerca di un film fantastico che vi tenga con il fiato sospeso, allora non potete perdervi quest'ultima uscita su Netflix. Il cast di attori è eccezionale ed è formato da due grandi interpreti femminili, ma ciò che colpisce di più è la trama che a primo impatto sembra semplice e già vista in milioni di film fantasy, ma il messaggio che si cela dietro è molto più profondo. Scopriamo tutti i dettagli su questa incredibile pellicola.

Un film fantastico che tiene col fiato sospeso è uscito su Netflix: cast, trama e messaggio

Il nome del film che tutti aspettavano di conoscere è Damsel. La regia della pellicola è stata affidata allo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, già regista del noto film dell'orrore 28 settimane dopo (2007). Il cast è quasi tutto al femminile ed è composto da attrici del calibro di: Millie Bobby Brown, nei panni della protagonista, Angela Bassett e Robin Wright. Tra gli interpreti maschili vi sono invece: Nick Robinson e Ray Winstone.

La trama è molto semplice e, raccontata in poche parole, potrebbe ricordare tanti film di fantasia che hanno come protagonisti: una principessa, un drago e un madre cattiva; ma se parliamo di Damsel, però, c'è qualcosa di più che va oltre la semplice trama. La storia ruota intorno alla principessa Elodie, che accetta di sposare un principe per amore del suo popolo. Tale matrimonio si rivela però una grande truffa in quanto la protagonista viene utilizzata come vittima scarificale per ripagare un vecchio debito della famiglia del marito.

Dopo essere stata lanciata nella fossa di un drago, la principessa Elodie non attenderà l'arrivo di nessun principe azzurro, ma farà di tutto per sconfiggere da sola la creatura mitologica e tornare dal suo popolo.

Il messaggio di questa pellicola è molto chiaro: una donna non ha bisogno necessariamente di un uomo, ma può farcela anche facendo affidamento solo sulle proprie forze. Nella maggior parte dei film fantasy o delle vecchie fiabe, la donna è sempre una povera vittima che senza un principe che corra in suo soccorso si vede abbandonata al suo triste destino. In Damsel, invece, è proprio il contrario perché la donna, senza il suo principe azzurro, combatterà contro il drago (sconfiggendolo) per salvarsi la vita.

L'importanza della data d'uscita

Conoscere la data d'uscita del film è molto importante perché coincide proprio con la festa della donna: l'8 marzo. La pellicola, che di base ha un messaggio femminista, è uscita proprio due giorni fa mentre milioni di donne manifestavano nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo.

Per Damsel, inizialmente, era stata pensata anche un'altra data d'uscita: il 13 ottobre 2023, a distanza di quasi un anno dalla fine delle riprese che si sono svolte a Tomar, in Portogallo, tra il mese di febbraio e il mese di luglio del 2022. Viene da pensare, dunque, che la decisione da parte di Netflix di posticipare la data d'uscita del film all'8 marzo 2024 non è stata casuale, ma è servita ad amplificare l'importanza del messaggio trasmesso dalla pellicola.

