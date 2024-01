Su Netflix c'è un film con Julia Roberts semplicemente terrificante, anche se non è horror

La paura è un’emozione complicata negli esseri umani. Se è vero che un mostro che sbuca da sotto il letto o un fantasma che attraversa una parete sono immagini che possono farci venire i brividi dietro la schiena, alcuni film non hanno bisogno di utilizzare espedienti simili.

È quello che succede guardando un film, disponibile su Netflix, che ha conquistato la classifica in tutto il mondo. Il motivo? È un thriller disturbante, ma che non ci sorprende con jumpscare o scene non adatte a un pubblico suggestionabile.

Il film con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahersala Ali è terrificante nella sua semplicità. Ciò che sciocca lo spettatore è la consapevolezza del progresso umano e della sempre più mancata fiducia nei suoi simili.

Su Netflix il film thriller con Julia Roberts tratto da un romanzo del 2020

Il 2020 è stato senz’altro l’anno più azzeccato per veder arrivare nelle librerie – e chi poteva metterci piede? – un romanzo quasi apocalittico.

Parliamo di Leave the world behind di Rumaan Alam. Un romanzo intenso, carico di tensione alle stelle, che non avrà fatto chiudere occhio ai lettori che hanno deciso di leggerlo proprio durante i primi giorni di pandemia.

Tra questi, proprio il regista Sam Esmail che conosciamo principalmente per aver diretto la serie Mr. Robot e che, dopo aver letto il romanzo, ha capito che era il momento giusto per farci su un film. Ebbene, il regista, grazie anche all’aiuto di Netflix, si è guadagnato tutta la nostra attenzione.

Il titolo in italiano non rende quanto quello in lingua originale. Nel nostro Paese, infatti, la pellicola è conosciuta come Il mondo dietro di te.

Traduzioni a parte, se c’è una cosa certa è che i temi affrontati, nel romanzo quanto nel film, bastano a farci spaventare e vivere con un senso di angoscia anche giorni dopo la visione.

Il mondo dietro di te: la trama

Il film si apre con la scelta di Amanda (Julia Roberts) di lasciarsi tutto alle spalle – la città rumorosa, il lavoro e, soprattutto, le persone – e concedersi una vacanza con la famiglia: il marito Clay (Ethan Hawke) e i figli Rose (Farrah Mackenzie) e Archie (Charlie Evans).

Durante il viaggio in auto, li vediamo impegnati, chi più chi meno, con la tecnologia, eccezion fatta per Clay, ma probabilmente solo perché impegnato alla guida. La figlia Rose è intenta a vedere le puntate della sua serie preferita: Friends.

Quando arrivano nella casa che hanno preso in affitto, già un primo strano evento presagisce che sarà una vacanza davvero particolare. Poco tempo dopo, il wi-fi e la TV smettono di funzionare.

Nel cuore della notte, qualcuno bussa alla porta. Sono G.H. Scott (Mahershala Ali) e sua figlia Ruth (Myha'la Herrold), i quali sostengono di essere i proprietari di casa e chiedono alla coppia di rimanere per la notte a causa di un’emergenza.

Nonostante la riluttanza di Amanda, Clay la convince a ospitare i due in casa.

Il giorno dopo, però, le cose precipitano. Cominciano a susseguirsi sempre più eventi inquietanti in un crescendo di tensione che porta a le famiglie a prendere atto che sia in corso un cyber attacco a livello globale.

Cosa sta succedendo al mondo? E cosa nascondono G.H. Scott E Ruth?

Il significato profondo e i temi toccati da Il mondo dietro di te

Il mondo dietro di te è capace di trasmetterci un tale senso di angoscia raggiungibile solo con la visione del più crudo film horror. E il motivo è molto semplice: la pellicola affronta temi capaci di toccarci nel profondo.

Dapprima, sono flebili ricordi di un passato che abbiamo potuto toccare con mano. Il silenzio tutto attorno, gli animali che sembrano volersi riprendere i loro spazi: tutto, in effetti, ci riporta al periodo della pandemia.

Più tardi, però, scopriamo che abbiamo paura per altre ragioni. Prima di tutto, la consapevolezza di non poter più vivere senza la tecnologia.

Nel film, i personaggi sono assuefatti, come d’altronde lo è chiunque di noi, da telefoni, GPS, televisione, connessione a Internet. Un cyber attacco, ci viene spiegato, è anche molto più di una semplice impossibilità a godere delle comodità della tecnologia nella nostra vita.

E non solo questa viene meno nel renderci le azioni quotidiane più semplici, ma arriva persino a rivoltarcisi contro – esplicativa, da questo punto di vista, la scena delle Tesla.

Infine, ma non meno importante, Il mondo dietro di te ci porta nelle cantine più oscure del nostro pregiudizio. Lo vediamo nelle reazioni di Amanda e nel suo relazionarsi a G.H. Scott e Ruth, entrambi di colore.

In conclusione, possiamo dire che Il mondo dietro di te è sicuramente un film riuscito, benché abbia spaccato il pubblico a metà a causa di un finale poco… conclusivo (d’altra parte, anche nel romanzo il finale lascia l’amaro in bocca).

Piaccia o non piaccia, però, è una pellicola che va vista. Il mondo dietro di te è disponibile su Netflix da dicembre.

