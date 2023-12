Film di Natale, 5 nuove uscite su Netflix da vedere durante le feste

È arrivato quel magico momento dell’anno in cui, illuminati dalle lucine dell’albero e delle decorazioni, possiamo attingere dal catalogo Netflix in cerca di nuovi film di Natale.

Il catalogo di uno dei più noti servizi di streaming regala, anche quest’anno, tante nuove emozioni. Ma non solo, perché Netflix lascia un’ampia scelta a chi ama immergersi in film per la famiglia o da gustare da soli o in compagnia di amici.

Ce n’è per tutti i gusti. Ma qui vogliamo consigliare per lo più quei tipici film di Natale da gustare in famiglia, sia durante i giorni di festa sia nelle sere più fredde, coccolati da una coperta e dalla felicità di poter staccare la spina per ricominciare alla grande il prossimo anno.

Se sei in cerca delle atmosfere tipiche di questo periodo dell’anno, sfoglia la nostra lista di film di Natale su Netflix, tra quelli aggiunti più di recente in piattaforma a classici che non mancano mai nel catalogo.

Film di Natale: le nuove uscite Netflix da non perdere

Le festività natalizie sono il momento migliore per prendere una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni. E cosa c’è di meglio se non gustare qualche dolcino tipico di questo periodo mentre si è sul divano in compagnia di qualche bel film natalizio?

Da questo punto di vista, Netflix non delude. E, anzi, con un leggero anticipo ha anche messo a disposizione dei suoi clienti tante nuove storie da gustare a dicembre.

È il caso, per esempio, di due titoli usciti il 1° dicembre sulla piattaforma:

• Il musical di Natale: film che ci fa mettere nei panni di una donna desiderosa di sfondare a Broadway e che accetta di partecipare allo spettacolo di Natale locale;

• La tavola di Natale: un racconto tutto culinario che fonde i sapori al romanticismo.

Due film leggeri da vedere in famiglia, magari mentre si decora la casa o durante le feste, tra una portata e l’altra.

Ma Netflix ha cominciato ad arricchire il catalogo dedicato al Natale anche prima. Nel mese di novembre è stato aggiunto il film Best Christmas Ever, la commedia natalizia con protagonisti Heather Graham e Brandy Norwood.

Il titolo è già disponibile in piattaforma, aggiunto a partire dal 16 novembre 2023.

Il 30 novembre, invece, è stata aggiunta al catalogo un’altra commedia natalizia perfetta per una serata in famiglia. Parliamo di Family Switch che parte da una premessa già esplorata in precedenza nel mondo del cinema, ma sempre efficace: cosa succederebbe se ci ritrovassimo di colpo nel corpo dei nostri figli adolescenti?

Non mancano, poi, le aggiunte tutte italiane. Parliamo, in particolare, di I peggiori giorni, commedia diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

Si tratta di un film a episodi, ognuno dedicato a una delle feste che in genere si trascorrono in famiglia. Il primo, infatti, è proprio dedicato al Natale, e vede protagonisti due fratelli che decidono di tirare a sorte per scegliere chi dei due dovrà donare un rene al padre.

Altre commedie romantiche di Natale su Netflix

I film di Natale su Netflix, però, sono davvero tantissimi. Oltre alle nuove uscite, infatti, è anche possibile immergersi nelle atmosfere natalizie di alcune pellicole che spesso abbiamo il piacere di rivedere durante questo magico periodo di festa.

E ce n’è proprio per tutti i gusti. A partire da chi non vuole rinunciare a un pizzico di romanticismo, ma non troppo smielato.

Per questo tipo di spettatori, vale la pena recuperare L’amore non va in vacanza. Non solo la pellicola vanta un cast grandioso – Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black – ma non è l’unico punto a favore. Pur essendo una commedia romantica, il film esplora anche tematiche (forse più appartenenti al mondo femminile) interessanti e coinvolgenti. È facile, insomma, empatizzare con le protagoniste.

Altri imperdibili film di Natale su Netflix per tutta la famiglia

Nel catalogo Netflix non mancano certamente anche cult da rivedere (o, chissà, magari vedere per la prima volta) in compagnia di tutta la famiglia. Ricordiamo, infatti, che sono già disponibili:

• Klaus , il bel film di animazione spagnolo che esplora le origini di Babbo Natale che, come ogni buona pellicola ben fatta, è in grado di regalare emozioni, ma anche profonde riflessioni sull’umanità;

• Polar Express , anche questo d’animazione, che ci porta dritti sul treno che ci condurrà verso Babbo Natale;

• La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, non il più classico dei film di Natale, ma che varrebbe la pena di rivedere prima dell’uscita nelle sale del più moderno Wonka che approderà nei cinema a partire dal 14 dicembre.

Per concludere, in ogni famiglia c’è quella persona che proprio non sopporta di dover festeggiare il Natale. Il consiglio in questi casi? Perché non rivedere tutti assieme Il Grinch, capace di far sciogliere il cuore anche al più grande sabotatore di feste natalizie!

