La storia commovente del film su Netflix con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Le storie commoventi tornano protagoniste su Netflix grazie a un nuovo film con un cast italiano di grande richiamo.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli mettono in scena il loro talento, commuovendo il pubblico nell'imperdibile titolo della piattaforma.

L'ombra del giorno: la storia commovente del film su Netflix

Tanti sono i film commoventi su Netflix e, alla lunga lista, si aggiunge L'ombra del giorno, film che vede protagonisti Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

Ambientato ad Ascoli Piceno nel 1938, il film unisce una storia d'amore all'inevitabile periodo storico vissuto dai due protagonisti.

La bravura del cast e una trama strappalacrime sono il mix perfetto per il successo della pellicola, la cui storia è in grado di far commuovere anche i cuori più gelidi.

Il film strappalacrime su Netflix con Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Un amore colmo di differenze sociali con lo sfondo dell'Italia del 1938 è il fulcro de L'ombra del giorno, il film che ha conquistato le classifiche Netflix.

Riccardo Scamarcio interpreta Luciano, simpatizzante del fascismo e proprietario di un ristorante e isolato dal mondo: la sua vita però cambierà dopo l'incontro con Anna, interpretata da Benedetta Porcaroli, che farà vacillare tutte le sue certezze.

Tanti sono i pericoli posti lungo il loro cammino che lasceranno il pubblico col fiato sospeso durante il corso della pellicola.

L'amore ai tempi del fascismo protagonista del film su Netflix

L'amore tra Luciano e Anna è costruito con un crescendo d'emozioni e saranno molti gli ostacoli che i due dovranno superare lungo il corso del loro cammino.

Spensieratezza e tensione si uniscono nella trama ambientata in una piccola cittadina, in cui il popolo è in subbuglio e reagisce all'imminente arrivo delle leggi razziali.

Dall'essere una cameriera nel ristorante di Luciano, Anna diviene così una figura sempre più importante per il protagonista, che dovrà però fare i conti con i propri ideali.

Anna e Luciano riusciranno a raggiungere la vetta del vero amore? Basterà vedere L'ombra del giorno per scoprirlo, un film che vede la presenza di un cast con nomi noti del cinema italiano.

Il cast del film L'ombra del giorno

Il successo del film su Netflix L'ombra del giorno è decretato anche dal cast che ha preso parte al progetto.

Oltre ai protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, altri nomi del cinema italiano hanno mostrato il loro talento sullo schermo, tra cui spicca anche Vincenzo Nemolato, attore presente nell'ultimo film di Alice Rohrwacher La chimera.

A loro si aggiungono anche:

• Waël Sersoub;

• Lino Musella;

• Valeria Bilello;

• Sandra Ceccarelli;

• Antonio Salines;

• Costantino Seghi.

Per lasciarsi andare alla commozione, non resta che collegarsi su Netflix e premere play al film L'ombra del giorno.

Leggi anche: Su Netflix c'è un dramma intenso di un regista premio Oscar: titolo, cast e trama