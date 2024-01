Su Netflix la storia vera più commovente, da non perdere nel Giorno della memoria

Il giorno della memoria si avvicina e, per non dimenticare, c'è un film su Netflix tratto da una storia vera, che ha vinto l'Oscar, da non perdersi: ecco il titolo

Netflix si conferma un'importante piattaforma per la divulgazione di storie vere, soprattutto quelle legate a momenti cruciali della storia. In occasione del Giorno della Memoria, è significativo rivolgere l'attenzione ai film basati su eventi reali, in particolare quelli ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Qual è il film più bello sulla Shoah

"Il pianista", diretto dal maestro Roman Polanski, narra la toccante storia del musicista e compositore polacco Wladyslaw Szpilman. Ambientato nel tragico contesto del ghetto di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale, il film segue le vicende di Szpilman, riuscito miracolosamente a sfuggire alla persecuzione nazista. La pellicola è un adattamento cinematografico dell'autobiografia di Szpilman pubblicata nel 1946.

Il ruolo di Wladyslaw Szpilman è interpretato magistralmente da Adrien Brody, la cui performance ha ricevuto l'Oscar come migliore attore protagonista. La sua interpretazione è intensa e delicata, riuscendo a catturare l'essenza di un uomo straordinario costretto a confrontarsi con le atrocità della guerra.

Un regista tra storia e memoria

Roman Polanski, regista di "Il pianista", ha realizzato un'opera che va oltre il semplice racconto storico. Polanski, essendo egli stesso polacco di origine ebrea e sopravvissuto alle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, ha infuso nel film il suo vissuto personale, creando un'opera che documenta la barbarie del genocidio degli ebrei con una verità e una poeticità strazianti.

La sua esperienza diretta aggiunge un livello di autenticità e profondità emotiva al film, trasformandolo in un potente tributo alle vittime dell'Olocausto e in un monito contro l'orrore della guerra e dell'intolleranza. Polanski, attraverso "Il pianista", non solo racconta una storia di sopravvivenza e resistenza ma invita anche lo spettatore a riflettere sull'importanza della memoria e della preservazione della verità storica.

"Il pianista" si distingue non solo per la sua qualità cinematografica ma anche per il suo approccio alla narrazione storica. A differenza di altri film sull'Olocausto, come "La vita è bella" di Roberto Benigni o "Schindler’s List" di Steven Spielberg, "Il pianista" racconta gli eventi senza romanzarli, offrendo uno sguardo crudo e diretto sulla realtà del genocidio.

La musica come veicolo di speranza

La scena iniziale del film, che vede Szpilman suonare il Notturno in do diesis minore di Chopin mentre in lontananza risuonano le esplosioni, simboleggia la lotta tra la bellezza della musica e l'orrore della guerra. Questa contrapposizione rimane un tema centrale in tutto il film, enfatizzando il potere dell'arte di resistere anche nei momenti più bui.

Un film dal successo globale

"Il pianista" ha ricevuto un'accoglienza entusiastica sia dalla critica sia dal pubblico, vincendo tre Oscar (inclusi quello per la migliore regia a Polanski e la migliore sceneggiatura non originale a Ronald Harwood) e la Palma d'Oro al 55° Festival di Cannes. Il film è apprezzato per la sua autenticità e per il modo in cui trasmette le emozioni e le tragedie della guerra.

"Il pianista" è un film che merita di essere visto e rivisto, soprattutto nel Giorno della Memoria. Disponibile su Netflix, offre uno sguardo profondo e personale su uno dei periodi più bui della storia umana, sottolineando l'importanza di non dimenticare e di riflettere sul passato.

Con la sua potente combinazione di storia, musica e sopravvivenza, "Il pianista" è un film da non perdere per chiunque sia interessato a esplorare la complessità della natura umana e della storia attraverso il cinema.

