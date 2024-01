Niente è come sembra in questo thriller amoroso da non perdere su Netflix

Un matrimonio in cui si nascondono bugie, misteri e rancori. Un marito accusato di omicidio. In questo thriller su Netflix nulla è ciò che sembra.

Il catalogo Netflix propone film e serie per tutti i gusti. Soprattutto, quello dedicato ai film thriller include titoli davvero imperdibili ma che può capitare di non aver ancora visto.

Un peccato, soprattutto se si considera che il catalogo presenta pellicole di grandissimi registi. Un esempio è rappresentato da un film thriller del 2014 che la piattaforma di streaming più famosa e utilizzata ci ripropone anche quest’anno.

Diversi sono i motivi per dargli una visione: basterebbe dire che è diretto dal genio di David Fincher, anche conosciuto per aver dato vita a capolavori come Fight Club, Zodiac o Il curioso caso di Benjamin Button. Ma non è tutto, perché la pellicola è sostenuta, oltre che da una storia appassionante e, a tratti, inquietante, anche da un cast eccelso in cui spiccano i due protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike.

Senza dubbio, se stasera si ha voglia di vedere un thriller che ci faccia sorgere domande, dubbi, perplessità e ci metta in condizione di risolvere un vero e proprio mistero, questo film è proprio ciò di cui si ha bisogno.

Su Netflix, un film thriller amoroso tra inganni, misteri e rancori

Cosa succederebbe se, dopo cinque anni di matrimonio, ti trovassi ad ammettere di non avere la minima idea di chi sia, in realtà, tua moglie?

È questo il what if da cui parte questo avvincente thriller. Non si tratta affatto della canonica storia di tradimenti e vendette, a tratti noiosa e poco originale, come ne esistono a bizzeffe (anche nello stesso catalogo Netflix). Parliamo, piuttosto, di un film che ha attirato tantissimi spettatori quando uscì al cinema.

Era il 2014 è David Fincher decise di dedicarsi all’adattamento cinematografico di un romanzo di successo, pubblicato due anni prima, da Gillian Flynn, il quale ha curato anche la sceneggiatura del film.

Parliamo di Gone Girl, noto in Italia anche come L’amore bugiardo. Un film intenso, intricato e che coinvolge lo spettatore a tal punto da farlo diventare l’investigatore.

La pellicola, infatti, ha ricevuto diverse candidature per il premio Oscar e ai Golden Globes, portandosi a casa il premio ai Critics Choice Award e incassando, nel nostro Paese, e a sole 5 settimane di programmazione, 7,6 milioni di euro.

L’amore bugiardo – Gone girl: la trama completa del film

La trama è intricata e ci porta nella vita di una coppia: Nick e Amy stanno per festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio. Ma quando Nick torna a casa proprio quel giorno, scopre che sua moglie è scomparsa.

Quando la polizia fa un sopralluogo della casa, trova indizi che sembrano virare in un’unica direzione: Nick probabilmente ha ucciso sua moglie. Non aiutano, poi, i diversi indizi che lasciano intendere che Amy si sentisse minacciata dal marito.

Dal canto suo, Nick nega ogni cosa. Si mette sulle tracce della moglie, cerca indizi per capire cosa sia potuto realmente succedere e, con enorme sorpresa, si rende conto che ci sono molte cose di lei di cui era all’oscuro.

Fornire la trama completa potrebbe rovinare la visione del film. Sono diversi i colpi di scena che tengono lo spettatore incollato allo schermo. Ciò che è certo è che in questo film nulla è come sembra e, al termine della visione, con molte probabilità lo spettatore si guarderà attorno – i suoi affetti, le persone con cui condivide la propria casa – e comincerà a dubitare di tutto.

Leggi anche: I 10 thriller psicologici da vedere assolutamente

Chi recita in Gone girl: il cast

Come già detto in precedenza, a rendere notevole questa pellicola non è solo la trama ben costruita e l’atmosfera di mistero che si respira, ma anche un ottimo cast.

A interpretare Nick abbiamo Ben Affleck, il quale, pur di lavorare al film di Fincher, ha rinviato le riprese di un altro film in cui era occupato all’epoca.

Diverse, invece, sono state le opzioni prese in considerazione inizialmente per la protagonista femminile. Si pensava di affidare il ruolo di Amy ad alcune attrici di grande fama come Charlize Teron, Natalie Portman, Emily Blunt o Olive Wilde.

Tuttavia, la scelta è ricaduta alla fine su Rosamund Pike che aveva già recitato in un altro fenomenale “thriller da vita matrimoniale”, Il caso Thomas Crawford del 2007.

Nel cast compaiono anche altri volti noti come Carrie Coon (Avangers: Infinity war, Lo strangolatore di Boston), Neil Patrick Harris (How I met your mother, American Pie) e la bella Emily Ratajkowski, attrice e modella statunitense.

Dove vedere Gone girl

Il film, uscito nelle sale nel 2014, è oggi disponibile nel catalogo Netflix. Ricordiamo che i diversi titoli presenti sulla piattaforma possono essere rimossi, benché in genera quando ciò accade Netflix lo segnali. Per Gone girl al momento non sembra essere prevista una rimozione imminente dalla piattaforma, ma perché rischiare e non vederlo già in serata?

Il film dura 2 ore e 28 minuti ed è presente anche nella categoria thriller del servizio di streaming.

Leggi anche: Cinque film thriller imperdibili da vedere su Neflix