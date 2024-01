Su Netflix, un thriller psicologico tratto da un best seller dal finale spiazzante

Non c’è film, serie o miniserie migliore di quella che, alla fine della visione, ti porta a riflettere. È il caso di questa miniserie thriller su Netflix tratta da un best seller.

C’è chi nella visione di un film, serie o miniserie cerca puro intrattenimento, chi vuol piangere, chi vuol farsi grandi risate.

Certo è che non c’è nulla di meglio di un film, una serie o una miniserie di quella che, alla fine della visione, ti porta a riflettere su tutto ciò che hai visto. Questo significa che, al di là della trama o della bravura degli attori, l’ideatore ha voluto instillare un dubbio nello spettatore.

Quale migliore genere da utilizzare a questo scopo se non il thriller! E Netflix sa bene che ci sono spettatori che si aspettano di rimanere interdetti e spiazzati, di pensare e ripensare per ore a ciò che hanno visto, cercando dentro se stessi le risposte.

È proprio ciò che accade con una miniserie pubblicata da poco sulla piattaforma e che ormai stanno guardando proprio tutti. Merito delle buone recensioni, ma anche dei temi affrontati, più che mai attuali.

Su Netflix c’è una miniserie tratta da un best seller svedese

Il catalogo Netflix ci propone sempre nuove uscite, tra film, serie e miniserie. A fine novembre, è entrato a far parte del catalogo thriller una miniserie di 6 episodi che ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

Alcuni di questi, probabilmente, conoscevano già il best seller dal quale è stata tratta la miniserie. Parliamo di un romanzo dello svedese Mattias Edvardsson, autore ma anche insegnante di liceo.

Il libro racconta della storia di Stella Sandell, diciannovenne, la quale sogna di viaggiare in Asia e di lasciare la Svezia, nonostante il fortissimo legame con la sua migliore amica, Amina, personaggio che compare – e, anzi, ha un ruolo cruciale – nell’adattamento per il piccolo schermo su Netflix.

Il libro al quale ci riferiamo si chiama “Una famiglia quasi normale” e lo stesso titolo è stato dato anche alla miniserie che è ora disponibile in piattaforma. E, bisogna dirlo, il risultato è senz’altro soddisfacente.

Una famiglia quasi normale: la trama della miniserie su Netflix

La serie Netflix ci presenta una famiglia, come dice il titolo, quasi normale: Adam che è un prete, Ulrika che è un’avvocata e la loro figlia Stella.

Quando Stella ha 15 anni ed è in trasferta con la squadra di palla a mano, subisce una violenza sessuale che riesce a confidare alla famiglia. Terribile, però, è la reazione della madre che, proprio per il lavoro che svolge, sa bene quanto sia tortuosa la strada in tribunale quando si parla di molestie che non possono essere supportate da prove. Per questo motivo, la denuncia viene messa completamente da parte.

La storia, poi, fa un balzo in avanti, quando Stella ha ormai diciannove anni. Le cose sembrano procedere in modo normale, fin quando la ragazza non viene accusata di omicidio.

È da quel momento che l’equilibrio di tutti i componenti di questa normale famiglia – che, come scopriremo, hanno segreti e non sembrano affatto conoscersi l’uno con l’altro - cadrà in mille pezzi.

I temi e il finale spiazzante di Una famiglia quasi normale (senza spoiler)

Le tematiche che vengono affrontate in questo intrigante thriller psicologico sono diverse e molto, molto delicate.

La donna è al centro dell’intera narrazione. Non solo perché molti dei personaggi sono femminili, ma anche perché si esplorano i tanti punti di vista di una violenza sessuale e di come, proprio la violenza, abbia un impatto non solo sulla donna che la subisce – o la perpetra – ma anche su tutti coloro che le stiano attorno.

La miniserie ci mette di fronte a due tipi di crimini, l’uno più inaccettabile dell’altro: da un lato la violenza sessuale e, dall’altro, l’omicidio.

Il finale, forse un po’ telefonato, ma efficace, porta lo spettatore a uno stato di confusione che non lo abbandonerà nemmeno una volta finita la visione.

Ed è questo, probabilmente, l’effetto desiderato. Mettendo, in un certo senso, a confronto le due violenze, e complice anche il finale spiazzante, ma che non vogliamo anticipare per chi non l’avesse ancora visto, lo spettatore viene messo in condizione di porsi domande e confrontarsi con i propri limiti.

Si tratta, però, anche di una storia che tocca temi come l’amicizia, proprio grazie alla figura di Amina, e l’importanza della famiglia. Non solo perché, come vedremo, quella di Stella non è proprio da definirsi del tutto “normale” (anche se… quale famiglia lo è?), ma anche perché lo spettatore si trova di fronte a tutti i tentativi, da parte di ognuno dei componenti, di difendersi l’un l’altro.

Dove vedere Una famiglia quasi normale

La miniserie thriller psicologica è stata aggiunta al catalogo Netflix a fine novembre, ma è ancora disponibile sulla piattaforma, riscuotendo ancora un grande successo.

La serie è composta da 6 episodi da circa 40 minuti l’uno. Sia per il ritmo, sia per la non eccessiva lunghezza degli episodi, Una famiglia quasi normale è senz’altro ideale per gli amanti del binge watching.

