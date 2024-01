Su Prime Video c'è un film scandaloso che divide l'Inghilterra tra sesso e intrighi

In Inghilterra c'è un film scandaloso che divide l'opinione pubblica. Si tratta di una pellicola che quando è uscita al cinema non ha creato troppo scalpore, ma appena approdata su Prime Video è diventata argomento di discussione. Tra sesso, intrighi e scene da guardare con una mano davanti agli occhi, non è adatto ad una serata in famiglia.

Su Prime Video film scandaloso che divide l'Inghilterra tra sesso e intrighi

"Per qualsiasi ragione, NON guardatelo coi vostri genitori!": è questa la frase più gettonata tra i giovani dell'Inghilterra su TikTok. Il riferimento è ad un film considerato scandaloso che, tra sesso, intrighi e scene limite, sta dividendo l'opinione pubblica. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche lo scorso ottobre, ma all'epoca nessuno l'aveva calcolata più di tanto. Appena è sbarcata su Prime Video, però, è finita in tendenza ed è esplosa la polemica.

Il film che in Inghilterra reputano scandaloso si intitola Saltburn e presenta come colonna sonora Murder on the dancefloor, canzone lanciata nel 2001 da Sophie Ellis-Bextor. Pensate che perfino il brano, dopo oltre 20 anni dall'uscita, è tornato in vetta alle classifiche inglesi. Diretta da Emerald Fennell, la regista che ha dato il volto alla giovane Camilla in The Crown, è una commedia macabra, che si muove su un crescendo di eccessi.

Tra atti di necrofilia e scambi di sangue mestruale, si arriva ad un finale scioccante, che lascia attoniti. Pensate che la critica dello Spectator ha confessato di aver visto il film "con le dita sugli occhi".

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Saltburn: la trama del film scandaloso su Prime Video

La trama del film scandaloso su Prime Video che divide l'Inghilterra si muove tra sesso e intrighi. Ambientata nel 2006, la pellicola racconta la storia di un ragazzo di umili origini che arriva a Oxford. Iscritto al Brasenose College, riesce a farsi accettare nella cerchia dei giovani aristocratici, belli e viziati.

Il protagonista di Saltburn riesce perfino a farsi invitare per l’estate nella loro tenuta, ma le conseguenze saranno devastanti, per tutti. Oltre a scene macabre e davvero eccessive, anche alcune battute sono considerate 'limite', come: "Sai, sono stata lesbica per un periodo, ma alla fine era tutto un po’ troppo umido".

Il film vuole essere una specie di satira sociale, ma secondo una parte dell'Inghilterra risulta un po' troppo ambiguo. Da un lato ci sono gli aristocratici descritti come innocui e anche un po' stupidi, dall'altro c'è l'arrampicatore violento e pronto a tutto. Qual è l'unico modo per liberarsi della presa dell’upper class? Il protagonista non ha dubbi.

Per alcuni inglesi, Saltburn è "diseguale, improbabile ed eccessivo", mentre per altri "fa venire voglia di iscriversi a Oxford" perché il mondo dei privilegiati appare super divertente. Tutti, però, sono d'accordo su un punto: il film non è adatto per una serata in famiglia.